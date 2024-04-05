強震毀花蓮！縱管處打氣「受傷了但我們會再度好起來」感動5.5萬人

▲花東縱管處發文打氣。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

4月3日在台灣發生的7.2強震重創花蓮，至今仍持續救災當中。花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱花東縱管處）就在臉書專頁發文打氣，表示「花蓮受傷了，但我們會再度好起來的」，也喊話民眾再到花蓮玩，吸引破5.5萬網友按讚。

花東縱管處於4日深夜發文表示，「花蓮受傷了，但我們會再度好起來的，約定好之後要再來玩喔！感謝不眠不休救災的夥伴們。」吸引破5.5萬人按讚，許多網友紛紛留言加油打氣，感謝辛苦的救災人員之餘，也期待能再次重訪花蓮。

▲花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重，縣府委請拆除團隊於4/5下午五點過後正式拆除。。（圖／記者湯興漢攝）

此次403大地震嚴重影響花蓮，包括鄰近東大門夜市的天王星大樓整座建築大傾斜，目前已開始拆除，也有許多民宅在地震發生當下就倒塌，而太魯閣晶英數十名員工與旅客更一度受困在九曲洞，幸好一夜過後已經脫困、人員均安。

▲花蓮翰品酒店宣布提前開始進行重建計畫。（圖／雲朗觀光提供）

強震也影響許多當地飯店營運，包括花蓮翰品酒店宣布即日起停止營業，提前開始進行重建計畫；位於天王星大樓對面的花蓮麗翔酒店，也已經暫停營業；花蓮藍天麗池酒店也宣布為了提供更安心的住宿環境，決定加強增補結構與安全，並將部分設施裝修改裝以提供給旅人更好的住房體驗，將暫時停止營業至6月30日。

同時，超過16家旅宿提供免費住宿給災民與救難人員，也有許多飯店業者如花蓮福容大飯店，開放一樓精品區供救災人員休息，並提供飲品。而台鐵經過搶通後已經恢復全線行駛，