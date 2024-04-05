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台南紅球遭刺破洩氣原因曝！新化街役場展演受阻　文化局說話了

記者林東良／台南報導

台南紅球計畫5日上午在台南新化原新化街役場，進行一日現地創作展演，惟上午設置充氣時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明指出，因設置地點是歷史建物，藝術家Kurt Perschke十分重視安全，惟疑遭現場鷹架銳角刺破球體，而有洩氣情況，目前技術人員正搶修中，文化局也會視情況展延展出時間。

▲台南紅球5日上午在台南新化原新化街役場進行一日現地創作展演時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明紅球破掉事故原因及皮置方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南紅球5日上午在台南新化原新化街役場進行一日現地創作展演時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明紅球破掉事故原因及皮置方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南紅球5日上午在台南新化原新化街役場進行一日現地創作展演時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明紅球破掉事故原因及皮置方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵說，台南紅球計畫實施以來，受到市民朋友及遊客歡迎，紅球所到之處強烈吸睛，而5日紅球展演地點原新化街役場（現街役場古蹟餐坊），進行一日現地創作。惟在紅球設置時，疑遭現場鷹架銳角刺破球體，而有洩氣情況，藝術家Kurt Perschke及其技術團隊在在地人員協助下，目前正在搶修排除問題，文化局也會視情況展延展出時間。

▲台南紅球5日上午在台南新化原新化街役場進行一日現地創作展演時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明紅球破掉事故原因及皮置方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵強調，其實他有看到該紅球體之前也有縫補痕跡，代表之前在世界各國城市表演中，也曾發生類似情況，相信紅球計畫團隊技術人員很有經驗，會妥適解解相關問題，不會影響展演，民眾不需過度擔心，文化局會視相關修復情況，展延紅球演出時間。

▲台南紅球5日上午在台南新化原新化街役場進行一日現地創作展演時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明紅球破掉事故原因及皮置方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局指出，關於紅球5日於新化街役場展出時破損，係藝術家為使紅球能與古蹟能有良好互動，並以保護古蹟為優先考量，選擇以搭鷹架的方式充氣，但球體在準備定位時，略為下滑致使不慎碰觸工作鷹架尖端而被刺破消風，「並非遭人為刺破」。文化局長謝仕淵也已到場了解，目前已經進行修補，預計下午3時重新開放，並將展出時間往後延至晚間6時。

▲台南紅球5日上午在台南新化原新化街役場進行一日現地創作展演時，發生紅球破掉洩氣情況，文化局長謝仕淵說明紅球破掉事故原因及皮置方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，紅球並非首次破損，10年前紅球在美國展出時，也曾「受傷」過。當時也是透過現場修復，繼續展出；經過藝術家檢視後，發現破裂部位還在可修補範圍，已經在工作人員協助下，使用專用修補工具處理。

據了解，紅球計畫第8天選在新化歷史街區中，除了新化可象徵著山海交匯之城，原新化街役場也具象徵著曾為地方提供民眾方便快捷的重要據點，位於轉角處的地理優勢，提供各方向來往的民眾皆可享有視覺上的饗宴，也便於民眾方便抵達，此外，還可彰顯西洋歷史式樣風格在台南400年的時光旅程中，營造了新化歷史街區的城市樣貌。

關鍵字： 台南 紅球 新化 球體 刺破 影音

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