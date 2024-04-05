▲門前隱味牛肉麵插旗西門町。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，停業一年多後，去年9月底進駐空軍三重一村，至今仍是一位難求。不過，近期傳出好消息，業者準備在西門町開出第2家店，預計4月底到5月初開幕。

「門前隱味牛肉麵」原是板橋巷弄內的一家人氣名店，「門前」是指這家牛肉麵就是在老闆Archer所開的設計公司門前，而「隱味」意指「記憶中的味道」。該店僅提供5個吧台座席，一天限量供應30碗，想品嚐要等上2年，因此被稱為「全台最難預約的牛肉麵店」。

▲門前隱味西門町店3D渲染圖。（圖／取自門前隱味臉書）

但因為被檢舉違章建築而自主拆除店面，2022年7月起暫停營業，經過1年多之後，在去年9月23日重新跟大家見面，進駐空軍三重一村的「門前隱味牛肉麵」，吧台座席從5人增加到6人，依舊以一碗牛肉麵作為與客人交流的契機。除了牛肉麵，同時也將提供外帶咖哩飯。

門前隱味牛肉麵湯頭使用牛大骨、番茄、洋蔥、雞腳、豬皮等食材燉煮而成，老闆仿傚老滷汁製作方式，將前一天的舊湯頭與新湯頭再度熬煮，口感濃郁又富有膠質感。有時老闆心血來潮，還會加入豬肉、和牛來增加風味。

近期門前隱味傳出好消息，準備在西門町開出第2家店，預計4月底到5月初試營運，座位數為10個以上，售價289元起，除了牛肉麵，還會附贈豆干與酸菜。

▲史記正宗牛肉麵搬家，4月13日起在四平街19號重新營業。（圖／資料照）

另外，台北人氣牛肉麵「史記正宗牛肉麵」因為店面即將都更，現址只營業到4月8日，4月13日搬到四平街19號重新開幕。有20年歷史的史記正宗牛肉麵，曾榮獲台北牛肉麵節30大好店，清燉牛肉麵是經典口味，乳白色湯頭看似濃郁，實際上清爽不油膩。除了清燉，菜單上還有紅燒牛肉麵、雪花牛肉麵、滿漢牛肉麵，以及擔擔麵、酸辣麵等選擇。