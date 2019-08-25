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瘋炒碼有滿滿海鮮！桃園「瘋炒碼韓式創意料理」　還有烤肉蛋包飯

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：最愛炒碼麵！！！’
ETtoday餓勢力

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

最近天氣炎熱食慾不是很好，特別愛吃口味較重韓式菜餚，知道桃園民生路上這間新開的『瘋炒碼韓式創意料理』，立刻就安排晚餐時間前往嘗鮮，即使是用台灣在地食材，但使用醬料與料理方式，依舊保持道地韓式風味，展現出老闆獨家充滿創意料理，趕緊來介紹當天吃到哪些美味餐點。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

店家位置很好找就在民生路上，大馬路旁的黑色招牌特別明顯突出。來自在台灣出生的瘋老闆，在韓國居住十多年，在學習韓式風味的中華料理，才決定回台灣開韓式料理店。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

店家外觀設計都是大片落地窗，輕易就可以看到店內的一舉一動，看起來乾乾淨淨很舒服。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

內用區座位數不算太多，大多是四人的小方桌為主，滿適合像我們這樣小家庭前往用餐，用餐時間不停有外帶客人前往購買，受到許多附近在地客人喜愛。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

牆上懸掛的圖片就是店家招牌餐點，初次前往不知道該點什麼，可以直接參考看看。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

靠近落地窗位置是單人專屬座位，坐在高腳椅上享用餐點，看著大馬路上經過的人車，也是滿有趣的一幅景色。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

西瓜氣泡飲＄50
小朋友看到冰箱裡滿滿飲料當然不想錯過，立刻拿了瓶沒喝過的西瓜氣泡飲，嘴裡滿是西瓜味道，搭配上韓式料理真的很速配。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

菜單上餐點內容真的很特別，與常吃到的韓式料理完全不同，很少機會吃到的創意菜餚。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

另外還有韓式風味的蛋包飯，也是充滿濃濃韓味在裡面，不過少了圖片真不知道是什麼樣子。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

烤肉時蔬拌飯＄150
愛吃白飯的小朋友挑選了烤肉飯，有烤肉、炒蛋與幾樣當季蔬菜，有肉又菜內容相當豐富，滿像常吃到的石鍋拌飯。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

吃之前將食材與白飯攪拌均勻，多樣化味道融合在一起，展現出另一種獨特風味，味道稍重些讓人胃口大開。

 ▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

祕傳甘醬炸雞＄289
最喜歡吃這樣的韓式炸雞，每次看到都不會錯過，旁邊搭配上高麗菜絲，多了份清爽的感覺。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

挑選適當大小的雞翅與小腿，這樣尺寸拿在手上嗑剛剛好，稍甜醬汁完整包裹在外表上，真會讓人越吃越刷嘴一吃就愛上。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

雞肉事先炸過帶著酥脆感，更能將肉汁緊緊鎖在裡面，再配上杯啤酒就更完美。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供） 

韓瘋烤肉蛋包飯＄150
看到蛋包飯相信每個小朋友都愛，烤肉散發著迷人香氣，蛋皮覆蓋在白飯之上，一副好吃模樣超迷人的。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

烤肉醬汁稍甜吃起來順口，軟嫩的蛋皮混合著飯香，真會讓人越吃越停不下來。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

瘋炸醬＄150
這黑漆漆醬汁就是道地的韓式炸醬，混合著海鮮與蔬菜食材在其中，配合著蛋皮在旁邊，豐盛程度毫不遜色。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

醬汁附著在這中粗麵條上，濃郁香氣瞬間撲鼻而來，大口吃下超滿足的美味。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

黑色醬汁裡的的食材很多，有蝦仁、透抽與青蔥等，融合食材的甜美滋味在其中，口味較甜讓人超愛。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供） 

瘋炒碼＄150
這碗瘋炒碼可是店內招牌餐點，下層是麵條作為鋪底，上面都是滿滿的海鮮食材，愛吃海鮮的人一定不會想錯過。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

海鮮食材堆成一座小山真是過癮，看的到有鮮蝦、花枝與蛤蠣等等，混合獨特的特調醬汁，有點辣但是吃起來非常過癮。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

挑選的海鮮食材都非新鮮，入口滋味鮮甜有著彈牙口感。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

中粗麵條吸飽湯汁裡的精華，入口有著滿滿好味道在嘴裡，完全不在乎有點辣，手上筷子真是不想停下來。

▲瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕。（圖／viviyu提供）

初次到訪『瘋炒碼韓式創意料理』感覺還不錯，店內環境舒適乾淨整潔，適合與家人或朋友一同吃飯聊天，所使用食材新鮮美味，不同於常吃到傳統韓式料理，口味上較為偏甜辣些，料理充滿老闆創意在其中，喜愛韓式創意料理的朋友，想找個用餐地方不妨作為參考。

瘋炒碼韓式創意料理 미친짬뽕

地址： 330桃園市桃園區民生路442-1號
時間：11：30－14：30、17：30－21：30（星期二公休）
電話：（03）333-3668

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