雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河　吹風喝特調超chill

▲「高雄雄嗨調酒節」本週末將於愛河河西路登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「高雄雄嗨調酒節」本週末將於愛河河西路登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

抓住夏天的尾巴，2025高雄雄嗨調酒節來了！高雄市觀光局以HighBall 為主題，本週末（13、14日）下午3點至晚間8點半，將有超過70家風格酒吧、餐飲品牌齊聚愛河河西路，打造極具夜間魅力超chill港都氛圍。

觀光局長高閔琳表示，「高雄雄嗨調酒節」是南台灣具代表性的夜經濟品牌活動，不僅匯聚來自國際的專業調酒能量，高雄在地業者也紛紛推出「高雄限定特調」。今年活動串聯全台超過70家風格酒吧與餐飲品牌，其中包括52家酒吧及餐酒館，25家美食餐車及市集業者，以及3間入選「2025亞洲百大酒吧」。憑飲酒手環至39間參與出攤的酒吧實體店面，消費達低消享有1杯shot招待。

▲Maltail去年9月開幕，今年就榮登「2025年亞洲50大酒吧」第75名。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Maltail去年9月開幕，今年就榮登「2025年亞洲50大酒吧」第75名。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中值得一試的有「Maltail」，店內主打以單一麥芽威士忌為核心的創意調酒，2024年9月開幕以來迅速成為話題，更榮登「2025年亞洲50大酒吧」第75名。位於文化中心旁的「 Treelight Bistro」，猶如藏身樹洞裡的夢幻餐酒館，在網路上極具討論度，其調酒師團隊得獎無數，主廚更是來自米其林畢比登推薦餐廳。

高雄鹽埕的「JustIn入吧」調酒師Justin是法國藍帶甜點師，擅長將法式甜點與調酒結合，將經典蛋糕變化成一杯調酒。「Error404 Bar」則是高雄少見的茶酒特調餐酒館，以台灣多款茶葉為靈魂，讓茶香與酒精碰撞出新風味。

▲Bar DIP以客家食材，調製出令人驚豔的創意調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Bar DIP以客家食材，調製出令人驚豔的創意調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Bar Whiskeen主打威士忌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Bar Whiskeen店內陳列多款稀有酒款。（圖／記者許宥孺翻攝）

「Bar DIP」以客家文化為靈魂，主理人龍兒巧妙融入梅干菜、擂茶、桔醬等客家食材，調製出令人驚豔的創意調酒，讓人品味一杯酒，即像在品嚐一段文化故事。「Bar Whiskeen」則是威士忌迷必嚐，提供稀有酒款與精緻解說。

「Bar Doorlight」藏身在三多商圈，白天低調不起眼，夜晚卻化身迷人塔羅主題酒吧，抽一張牌即可決定今晚的第一杯調酒，並附贈解說小卡，讓每口品飲都帶有神秘故事。新崛江的「雨BAR」以日式元素營造溫暖氛圍，熱騰騰拉麵、下酒菜配調酒備受歡迎。

▲雨BAR以拉麵、下酒菜配調酒備受歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲雨BAR以拉麵、下酒菜配調酒備受歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，全區免費入場，若購買含酒精飲品，須持調酒券並填寫飲酒同意書，確認符合合法飲酒年齡並佩戴手環才可兌換。另，全台7-ELEVEN ibon也同步販售早鳥單人票組，內含活動專屬手環1只、調酒兌換券5張及限量帆布袋1個，還可享ibon加購高鐵車票85折優惠活動。飲酒不開車，民眾可搭乘捷運橘線於鹽埕埔站或前金站下車，或搭乘輕軌至真愛碼頭站步行抵達。

▲憑飲酒手環到酒吧實體店面，招待一杯shot。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲憑飲酒手環到39間參與出攤的酒吧實體店面，消費達低消就招待一杯shot。（圖／記者許宥孺翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

