50隻「卡比胖拉」台南大量出沒中！超萌水豚在安平泡湯、看燈光秀

▲超萌「泡湯卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南市政府打造「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，從9月13日起至10月19日期間在安平漁人碼頭周邊登場，可以看超可愛水豚在碼頭畔泡湯，入夜後更有燈光秀，免費景點趁著即將到來的中秋、雙十連假就到台南走一趟。

▲「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動9月13日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

每年初秋，安平漁人碼頭周邊都會舉辦大型IP展覽，今年首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，主視覺包括在水上放置1組高達12公尺的超萌泡湯水豚，以及2組高達5公尺陸上中型氣偶，包括捧著一碗寫著「TAINAN」擔仔麵的坐姿水豚，以及可愛的趴姿水豚。

▲▼還有不同造型的中型氣偶水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在大型氣偶周邊設有50隻水豚紙雕裝置，並有3種造型，包括頂著橘子趴著睡覺的水豚、眼冒愛心的水豚，以及帶著可愛橘子的水豚玩偶，還沒正式開展就已經吸引經過的民眾大拍特拍。

▲▼可愛卡比胖拉大量發生中。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，活動期間平日晚上6點至8點、假日晚上6點至9點期間，每30分鐘有一場燈光秀演出，每場次3分鐘，讓可愛水豚藉由燈光展現別樣魅力。

有拍、有看當然還要有得買！台南市政府更規劃有假日市集，結合餐車、美食與文創攤位，更有超可愛的卡比胖拉周邊商品販售區，讓民眾將可愛的水豚娃娃帶回家。

此外，在臨近的安平出張所今年3月引進2隻水豚，融入台南文創IP「巷仔貓」的療癒文化，同時結合伴手禮店、藥包DIY體驗，旅客也可以體驗餵食水豚。