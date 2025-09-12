ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

50隻「卡比胖拉」台南大量出沒中！超萌水豚在安平泡湯、看燈光秀

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲超萌「泡湯卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南市政府打造「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，從9月13日起至10月19日期間在安平漁人碼頭周邊登場，可以看超可愛水豚在碼頭畔泡湯，入夜後更有燈光秀，免費景點趁著即將到來的中秋、雙十連假就到台南走一趟。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動9月13日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

每年初秋，安平漁人碼頭周邊都會舉辦大型IP展覽，今年首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，主視覺包括在水上放置1組高達12公尺的超萌泡湯水豚，以及2組高達5公尺陸上中型氣偶，包括捧著一碗寫著「TAINAN」擔仔麵的坐姿水豚，以及可愛的趴姿水豚。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有不同造型的中型氣偶水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在大型氣偶周邊設有50隻水豚紙雕裝置，並有3種造型，包括頂著橘子趴著睡覺的水豚、眼冒愛心的水豚，以及帶著可愛橘子的水豚玩偶，還沒正式開展就已經吸引經過的民眾大拍特拍。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可愛卡比胖拉大量發生中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，活動期間平日晚上6點至8點、假日晚上6點至9點期間，每30分鐘有一場燈光秀演出，每場次3分鐘，讓可愛水豚藉由燈光展現別樣魅力。

有拍、有看當然還要有得買！台南市政府更規劃有假日市集，結合餐車、美食與文創攤位，更有超可愛的卡比胖拉周邊商品販售區，讓民眾將可愛的水豚娃娃帶回家。

此外，在臨近的安平出張所今年3月引進2隻水豚，融入台南文創IP「巷仔貓」的療癒文化，同時結合伴手禮店、藥包DIY體驗，旅客也可以體驗餵食水豚。

關鍵字： 台南旅遊 卡比胖拉 水豚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

推薦閱讀

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

福隆沙雕藝術季延長至10月

福隆沙雕藝術季延長至10月

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

手搖飲買1送1消暑優惠

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

盤點「港點吃到飽」餐廳　

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

熱門行程

最新新聞更多

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366