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老公癌逝只留果汁店！闆娘創「四大金釵」：死也要撐下去

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：最想喝酪梨布丁牛奶！因為口感濃郁，還能養顏美容～
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▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

文、圖／華少甫

說到嘉義的手搖飲店，總是第一個想起御香屋，前陣子跟著「旅行玩嘉」活動來到嘉義，踩點發現一間現榨果汁專賣店「YABI BEAR瑤比熊」，老闆娘跟我們說起這間店的發展故事時，還不自覺地流下眼淚，讓我看得非常不捨。

▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

瑤比熊店面位於友愛路與中興交叉路口，地理位置頗佳，旁邊有一個玻璃冰櫃，裡面擺放著滿滿的當季現有季節性水果，飲料強調原汁原味真材實料，不使用濃縮果汁，也不用快壞掉的水果來榨，此外，他們還有一款自製的火龍果布丁，添加這款布丁竟然是免費！（店家另有統一布丁也只賣15元）

▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

「會開這間店其實跟我老公有很大的關係，他當初覺得果汁健康養生，就把原本的店面承租下來做。」老闆娘說，夫妻倆合力開了兩年後，老公卻因為食道癌而過世。

「這間店是他留給我的，雖然不賺錢，但我還是想努力把它經營下去。」老闆娘說，先生以前很愛喝酒，開了這間店後才慢慢接受健康養生的果汁。

▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

LOGO的兩隻熊，原本代表著老闆娘夫妻，但老闆娘也說：「其實這個圖案也代表我兒子跟女兒，代表著我們一家一起努力奮鬥的象徵，希望大家喝了我們的果汁能更健康，家庭也更加圓滿。」

▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

說著說著，老闆娘不自覺地流下淚來，我們急忙安慰，她說：「每當我想起我老公，心情不好的時候，我女兒都會叫我看這隻熊，看著看著覺得很療癒，我的心情好像也慢慢變好了。」

▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

四大金釵（中間四杯）

店裡的四大金釵分別是「火龍果芒果冰沙」、「椰乳綠豆冰沙」、「木瓜牛奶紅龍果布丁」、「酪梨布丁牛奶」，漸進式的飲品，非常吸引目光，我喝的是南部人很愛喝酪梨布丁牛奶，不僅營養價值高，還有美容效果，夏天來一杯，冰冰的喝超正點！

▲▼YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店。（圖／華少甫提供）

YABI BEAR 瑤比熊水果‧冰沙專賣店

電話：05－2342888
地址：嘉義市西區友愛路234號
營業時間：10：30～21：00

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不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
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