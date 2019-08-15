點評：最近真的很常看到這種珍珠系列的創意料理^^

▲全台第一碗彩色珍珠奶香牛肉麵。（圖／愛吃愛玩的馬克斯提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

許多觀光客來台最愛的不外乎就是珍珠奶茶和牛肉麵，那你有想過這2道料理加在一起會蹦出什麼新滋味呢？台中就有家牛肉麵店推出「彩色珍珠奶香牛肉麵」，顛覆民眾對於傳統牛肉麵的想像，Q彈的珍珠、散發濃郁奶香味的湯底加上牛肉的肉香竟如此絕配，意外吸引許多想嚐鮮的客人上門！

▲老闆原先於新竹的人氣牛肉麵店擔任主廚，後來於今年七月在台中開設自己的麵店。



位於台中文心路上的「一定鮮牛肉麵」，今年7月初剛開幕，店內主要販售多種口味的牛肉麵和雞湯麵，另外還有提供飯纇、手工水餃、單點湯品以及多達15種的涼拌小菜，在店內用餐的客人還可以免費喝湯喝到飽。

至於牛肉麵的湯頭，是以牛、雞和豬骨熬煮，雞肉湯頭則是以雞、豬骨熬煮；在麵條的選擇上，客人可以依照想吃的麵條種類挑選，店家提供細麵、寬麵和刀削麵，雖然麵條並非店家手擀製作，但口感吃起來非常紮實。

▲用餐環境十分簡單，需要先結帳才能入座。

▲設有自助區域，提供牛肉麵必配的酸菜、店家自製醬料以及餐具的部分。



店內的牛肉麵口味選擇眾多，像是紅燒、餛飩、番茄、麻辣、奶香以及彩色珍珠奶香口味，無論何種口味，都可以吃到梅漬番茄、毛豆和玉米筍，牛肉的部分店家採用來自加拿大的牛腱心，厚度有2公分，咬起來軟嫩有嚼勁。

店家最特別的餐點絕對就是「珍珠奶香牛肉麵」，湯頭看起來就是奶茶的顏色，入口會散發出濃郁卻不膩口的奶香味，店家會另外以馬克杯裝珍珠，客人可以決定要加在麵裡的珍珠數量。雖然大部分客人都會因為「甜的珍珠」搭配麵食不搭而不敢嘗試，但其實店家是以黑糖、胡蘿蔔、槴子藍和紅麴這幾種食材加上木薯粉製作而成，吃起來並不會是想像中的甜味，只是口感上會多一個「咕溜」的感覺。

▲除了彩色珍珠奶香牛肉麵有一整杯珍珠外，選購其他餐點時也可加20元多一杯珍珠。

▲紅燒牛肉麵，可以看到牛腱心的厚度十分有誠意。

經典口味紅燒牛肉麵，除了原本的牛肉湯頭外，店家還會加入特調的醬汁，整體湯頭喝起來清爽不油膩。如果不想吃麵，也可以點一盤店家包的水餃，不僅內餡飽滿且外皮十分Q彈，不管是單吃或是沾點醬料都很適合。







▲手工水餃一顆6元，分成高麗菜和韭菜2個口味。

▲涼拌小菜選擇種類多樣，此為店家的人氣小菜「麻油粉肝」。

一定鮮牛肉麵

地址：台中市南屯區文心路一段212號

電話：04-24715868

時間：11：30－14：00、17：00－20：30（週二公休）