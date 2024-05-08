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身分證拿出來！住飯店3天2夜「每人只要799元」　免費爽吃早餐

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大天悅飯店提供）

▲5月壽星來住義大天悅飯店可享「幸福家庭房住1晚送1晚」。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

5月壽星們生日快樂！高雄就有一間星級飯店推出5月壽星專屬優惠，壽星出示證件即可享「家庭房住1晚送1晚」下殺6388元，等於4人一起玩3天2夜「每人每晚只要799元」，非常划算，還能免費爽吃早餐Buffet，若壽星在生日當天入住再加碼送蛋糕，趕快揪朋友或家人來高雄過生日了。

高雄義大天悅飯店推出5月壽星住宿優惠，至5月31日前每日限量10間，當月壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元（可連續住2晚或同日住2間），再享自助式早餐2客（僅供1日或1間）、兒童早餐買1送1（均需加收原價10%服務費），以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元，提醒入住時需出示身分證。

▲▼義大天悅飯店幸福家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

▲4人入住幸福家庭房3天2夜只要6388元，等於每人每晚只要799元。

若壽星在生日當天入住還有好康！義大天悅飯店要加碼送6吋巴斯克乳酪蛋糕1個；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期及暑假周六每房每晚加價1760元。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

▲澎湖「澎澄飯店」曾獲選「全台最美飯店TOP20」之一，泡在高空泳池裡眺望港景有夠放鬆。（圖／記者周姈姈攝，下同）

而夏天到來，一定要衝澎湖玩！曾榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎湖「澎澄飯店」，今年首度與韓國人氣益智冒險遊戲IP CookieRun薑餅人合作，將10間四季澎湖灣房型改裝為全台唯一的CookieRun薑餅人主題房，即日起至今年底都能住到，詳細開箱文可看《開箱澎湖港景飯店！首創最Q主題房　早餐爽吃龍膽石斑、海鮮茶碗蒸》

另外，即日起預訂「澎澄飯店xCookieRun薑餅人主題房」專案，還能享澎澄飯店現金抵用券500元，可在澄澄全日餐廳、Chenchen Lounge用餐，或全額折抵位於三號港Pier3的Go Star星探索體驗，又或是購買主題房系列周邊，並可享有定點定時預約制的機場接駁服務。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「CookieRun薑餅人主題房」全館只有10間，即日起至今年底都能住到，房裡處處都能看到CookieRun薑餅人的可愛蹤跡。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 義大天悅飯店 飯店優惠 身分證優惠 壽星優惠 生日優惠 高雄旅遊 高雄飯店 高雄住宿

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