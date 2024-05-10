ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北拍照新據點！走進巨型鑽石地景、織夢花傘會發光　夜間更夢幻

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」今（10日）起至6月10日登場。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

免費又好拍的新景點在這！新北大都會公園今（10日）起至6月10日推出「花開水岸•春日藝遊展」，園內打造出「奇幻藝花園」，以及6公尺幸福熊、4公尺高的「織夢花傘」，5大場域讓民眾巡遊其中，度過夢幻的初夏時光。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼6公尺「幸福熊」、4公尺高的「織夢花傘」，5大場域讓民眾巡遊其中。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長張修銘表示，今年以「花開水岸•春日藝遊」的構想，邀請到插畫藝術家潘心屏（Hsinping Pan）在園內創作「奇幻藝花園」和6公尺高的幸福熊，以及編織藝術家楊海茜親手打造4公尺高的「織夢花傘」。此外，捷運三重站進入大都會公園的入口，則編織出一條五顏六色的「春光物語」光影廊道，氛圍浪漫到不行。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼「幻彩之花」地景可以走進去拍照；4公尺高的「織夢花傘」也十分好拍。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

當夜幕降臨時別急著離開，「花開水岸•春日藝遊展」結合燈光效果，展現出別於白天的魅力，「織夢花傘」在燈光的照射下，立體鉤織花朵發出螢光色澤，生動呈現百花盛開的夢幻氣氛。「幻彩之花」地景也與草地上的樹影相互映襯，猶如鑽石般閃耀的視覺效果，還會忽明忽滅，營造出一幕如夢似幻的春夜魔幻島嶼景象。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼「織夢花傘」在燈光的照射下，立體鉤織花朵發出螢光色澤，生動呈現百花盛開的夢幻氣氛；「幻彩之花」地景也與草地上的樹影相互映襯，猶如鑽石般閃耀的視覺效果，還會忽明忽滅。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

另外，「新北河濱蝶戀季」今年結合音樂饗宴，打造「花織夢境」主題，共選用超過5萬株的草花及蜜源植物，並搭配「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「侯鳥過境」5座裝置藝術，喜歡拍照的人也別錯過。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

▲6公尺高的「幸福熊」和一系列微笑的花朵正在草坪上。

明（11日）、12日下午1點至6點，新北河濱蝶戀季以「花開音樂節」揭幕，邀請李浩瑋Howard Lee、Crispy脆樂團、魏嘉瑩、小男孩樂團等藝人輪番上陣；還有好日市集販賣多樣美食、文創選物及特色伴手禮等，適合一家大小前來感受初夏的活力。

花開水岸春日藝遊展
展出日期：5/10- 6/10
地點：新北大都會公園幸福水漾園區
交通資訊：
1.自行開車-導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園。
2.大眾運輸-搭乘捷運至台北捷運三重站/機捷A2三重站，經由機捷1A出口出站後即可抵達。

關鍵字： 新北市旅遊 三重區旅遊 新北大都會公園 花開水岸•春日藝遊展 板橋區旅遊 新北河濱蝶戀季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「大小姐」愛子淡出10年變超辣！　20歲蠻腰美照曝光：好好看

推薦閱讀

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅

澳門「水上樂園」開箱！這5天買1送1

澳門「水上樂園」開箱！這5天買1送1

林口機捷周邊美食！有歐巴馬愛吃漢堡

林口機捷周邊美食！有歐巴馬愛吃漢堡

國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

嚮辣、初瓦西門店5／13復業！廚房公開直播30天

嚮辣、初瓦西門店5／13復業！廚房公開直播30天

冬山三奇美徑彩繪稻田活動開跑

冬山三奇美徑彩繪稻田活動開跑

福岡住宅區秘境甜點！華麗系水果芭菲

福岡住宅區秘境甜點！華麗系水果芭菲

名人堂花園飯店欠薪！員工證實

名人堂花園飯店欠薪！員工證實

媽媽免費！4大樂園母親節優惠一次看

媽媽免費！4大樂園母親節優惠一次看

台北大縱走太夯！300名額1分鐘額滿

台北大縱走太夯！300名額1分鐘額滿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

首場「台北大縱走」5／10開放報名！

名人堂花園飯店欠薪！員工證實

東京人氣漢堡排「嘉」菜單、排隊規則一次看

限時2天搶訂！「每人575元」爽住飯店

王品集團母親節優惠懶人包

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

誠品生活南夢幻甜點店5/17登場

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅

澳門「水上樂園」開箱！這5天買1送1

林口機捷周邊美食！有歐巴馬愛吃漢堡

國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

嚮辣、初瓦西門店5／13復業！廚房公開直播30天

冬山三奇美徑彩繪稻田活動開跑

福岡住宅區秘境甜點！華麗系水果芭菲

名人堂花園飯店欠薪！員工證實

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366