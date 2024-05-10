新北拍照新據點！走進巨型鑽石地景、織夢花傘會發光　夜間更夢幻

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」今（10日）起至6月10日登場。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

免費又好拍的新景點在這！新北大都會公園今（10日）起至6月10日推出「花開水岸•春日藝遊展」，園內打造出「奇幻藝花園」，以及6公尺幸福熊、4公尺高的「織夢花傘」，5大場域讓民眾巡遊其中，度過夢幻的初夏時光。

▲▼6公尺「幸福熊」、4公尺高的「織夢花傘」，5大場域讓民眾巡遊其中。



高灘處處長張修銘表示，今年以「花開水岸•春日藝遊」的構想，邀請到插畫藝術家潘心屏（Hsinping Pan）在園內創作「奇幻藝花園」和6公尺高的幸福熊，以及編織藝術家楊海茜親手打造4公尺高的「織夢花傘」。此外，捷運三重站進入大都會公園的入口，則編織出一條五顏六色的「春光物語」光影廊道，氛圍浪漫到不行。

▲▼「幻彩之花」地景可以走進去拍照；4公尺高的「織夢花傘」也十分好拍。

當夜幕降臨時別急著離開，「花開水岸•春日藝遊展」結合燈光效果，展現出別於白天的魅力，「織夢花傘」在燈光的照射下，立體鉤織花朵發出螢光色澤，生動呈現百花盛開的夢幻氣氛。「幻彩之花」地景也與草地上的樹影相互映襯，猶如鑽石般閃耀的視覺效果，還會忽明忽滅，營造出一幕如夢似幻的春夜魔幻島嶼景象。

▲▼「織夢花傘」在燈光的照射下，立體鉤織花朵發出螢光色澤，生動呈現百花盛開的夢幻氣氛；「幻彩之花」地景也與草地上的樹影相互映襯，猶如鑽石般閃耀的視覺效果，還會忽明忽滅。





另外，「新北河濱蝶戀季」今年結合音樂饗宴，打造「花織夢境」主題，共選用超過5萬株的草花及蜜源植物，並搭配「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「侯鳥過境」5座裝置藝術，喜歡拍照的人也別錯過。

▲6公尺高的「幸福熊」和一系列微笑的花朵正在草坪上。

明（11日）、12日下午1點至6點，新北河濱蝶戀季以「花開音樂節」揭幕，邀請李浩瑋Howard Lee、Crispy脆樂團、魏嘉瑩、小男孩樂團等藝人輪番上陣；還有好日市集販賣多樣美食、文創選物及特色伴手禮等，適合一家大小前來感受初夏的活力。

花開水岸春日藝遊展

展出日期：5/10- 6/10

地點：新北大都會公園幸福水漾園區

交通資訊：

1.自行開車-導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園。

2.大眾運輸-搭乘捷運至台北捷運三重站/機捷A2三重站，經由機捷1A出口出站後即可抵達。