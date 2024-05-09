身分證有「8」全桌同享299元吃到飽　年糕火鍋8周年優惠連推14天

▲兩餐299元優惠連推14天。（圖／兩餐提供）

記者黃士原／台北報導

主打一鍋多吃的韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」慶祝登台8周年，5月18日起推出14天快閃優惠，只要身分證字號有「8」，全桌享基本方案特價299元（原價349元），肉肉吃到飽方案399元。

來自韓國的年糕火鍋吃到飽「兩餐」，可享有兩種不同風格主食餐點，第一餐加入原味、紫米、艾草等各種韓式年糕及鮮蔬食材烹煮的火鍋，自助吧上的魚板、韓式炸雞、韓式炸冬粉和新鮮蔬食等，都是無限量供應。

如果吃完年糕火鍋還沒有飽足感，可享用第二餐「韓式炒飯」，在鍋底加入火腿、玉米及海苔等多樣佐料搭配白飯翻炒，再加入宮廷醬、炸醬及最新推出的粉紅醬等多種不同口味醬汁。

▲兩餐自助吧的食材全都可以無限拿取。（圖／記者黃士原攝）

兩餐登台時就是主打299元就能吃到飽，十分受到學生族群的喜愛，不過現在餐價已調漲到349元，升級的肉肉吃到飽方案也從399元調升到499元。這次慶祝登台8周年，5月18日至5月31日，只要身分證字號有「8」，全桌都能享有未漲價前的價格，基本方案299元、肉肉吃到飽方案399元，全台17家門市限定。另外，在FB粉專留言，還可抽機票、iphone及airpods。

▲問鼎「玫瑰松阪豬花」。（圖／馬辣提供）

另外，宮廷火鍋「問鼎」在母親節祭出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」活動，今日起至5月31日，含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知慾參與此活動，同桌每成人消費滿1000元，用餐當日推派一位女性秀出相關證件，年齡若是在20~29歲，送手切玫瑰松阪豬2朵；30~39歲送3朵；以此類推。