ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

身分證有「8」全桌同享299元吃到飽　年糕火鍋8周年優惠連推14天

▲兩餐299元優惠連推14天。（圖／兩餐提供）

記者黃士原／台北報導

主打一鍋多吃的韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」慶祝登台8周年，5月18日起推出14天快閃優惠，只要身分證字號有「8」，全桌享基本方案特價299元（原價349元），肉肉吃到飽方案399元。

來自韓國的年糕火鍋吃到飽「兩餐」，可享有兩種不同風格主食餐點，第一餐加入原味、紫米、艾草等各種韓式年糕及鮮蔬食材烹煮的火鍋，自助吧上的魚板、韓式炸雞、韓式炸冬粉和新鮮蔬食等，都是無限量供應。

如果吃完年糕火鍋還沒有飽足感，可享用第二餐「韓式炒飯」，在鍋底加入火腿、玉米及海苔等多樣佐料搭配白飯翻炒，再加入宮廷醬、炸醬及最新推出的粉紅醬等多種不同口味醬汁。

▲兩餐自助吧的食材全都可以無限拿取。（圖／記者黃士原攝）

兩餐登台時就是主打299元就能吃到飽，十分受到學生族群的喜愛，不過現在餐價已調漲到349元，升級的肉肉吃到飽方案也從399元調升到499元。這次慶祝登台8周年，5月18日至5月31日，只要身分證字號有「8」，全桌都能享有未漲價前的價格，基本方案299元、肉肉吃到飽方案399元，全台17家門市限定。另外，在FB粉專留言，還可抽機票、iphone及airpods。

▲問鼎「手切玫瑰松阪豬」。（圖／馬辣提供）

▲問鼎「玫瑰松阪豬花」。（圖／馬辣提供）

另外，宮廷火鍋「問鼎」在母親節祭出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」活動，今日起至5月31日，含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知慾參與此活動，同桌每成人消費滿1000元，用餐當日推派一位女性秀出相關證件，年齡若是在20~29歲，送手切玫瑰松阪豬2朵；30~39歲送3朵；以此類推。

關鍵字： 美食雲 兩餐 年糕火鍋 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

推薦閱讀

超商美式／拿鐵買2送1限定2天搶喝

超商美式／拿鐵買2送1限定2天搶喝

身分證有「8」全桌299元吃到飽

身分證有「8」全桌299元吃到飽

礁溪長榮鳳凰線上旅展住宿券4折

礁溪長榮鳳凰線上旅展住宿券4折

只有3天！萬秀洗衣店聽歌看展全免費

只有3天！萬秀洗衣店聽歌看展全免費

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

超商最新4款烘焙點心開吃了

超商最新4款烘焙點心開吃了

料多實在羊肉羹！當地人推爆50年老店

料多實在羊肉羹！當地人推爆50年老店

日本工程師第一次搭台灣捷運驚呆！　點名「1技術」太先進

日本工程師第一次搭台灣捷運驚呆！　點名「1技術」太先進

老爺閃購節　住全新礁溪老爺小孩免費

老爺閃購節　住全新礁溪老爺小孩免費

台南「河床甜點」明年2月熄燈

台南「河床甜點」明年2月熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首場「台北大縱走」5／10開放報名！

王品集團母親節優惠懶人包

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

月光下聽海！台東最Chill露天酒吧

大顆又多汁是招牌！台中20年湯包老店

真的不用錢！2大樂園「媽媽免費玩」

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

台南「河床甜點」明年2月熄燈

老爺閃購節　住全新礁溪老爺小孩免費

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

超商美式／拿鐵買2送1限定2天搶喝

身分證有「8」全桌299元吃到飽

礁溪長榮鳳凰線上旅展住宿券4折

只有3天！萬秀洗衣店聽歌看展全免費

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

超商最新4款烘焙點心開吃了

料多實在羊肉羹！當地人推爆50年老店

日本工程師第一次搭台灣捷運驚呆！　點名「1技術」太先進

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366