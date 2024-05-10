龍潭「名人堂花園飯店」驚傳欠薪！內部員工證實：新團隊接手

▲名人堂花園大飯店外觀以直徑32公尺的棒球球體為造型，開幕時引來一波轟動。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

名人堂花園大飯店驚傳欠薪，而員工證實此事，據內部員工消息指出，前天（5/8）收到消息公司將有新團隊接手營運，預計下周一會發放薪水，目前營運狀況一切如常。

2019年，兄弟飯店董事長洪騰勝在桃園市龍潭區開設名人堂花園大飯店，外觀以直徑32公尺的棒球球體為造型，開幕時引來一波轟動，而飯店內還有超萌的史努比主題房和系列造景，成全台飯店獨一無二的標誌。

▲Dcard上有名人堂花園大飯店員工爆料，指出發薪日當天所有員工皆拿不到薪水，反倒拿到薪資延遲給付同意書。（圖／翻攝自Dcard）

然而，有飯店員工7日在Dcard上爆料，指出發薪日當天所有員工皆拿不到薪水，反倒拿到薪資延遲給付同意書，至於薪資也不知道何時才會發。

▲名人堂花園大飯店針對欠薪發出聲明。（圖／名人堂花園大飯店提供）

對此，《東森新媒體ETtoday》記者詢問飯店公關，公關指出，公司有200多位員工，原訂5/7發薪卻未收到，前天（5/8）很臨時通知公司將有新團隊接手營運，預計下周一會發放薪水，但會是何單位接手並不清楚，相信等資訊確認後，公司會再跟員工說明。

▲公關說明，目前營運皆正常，住房率淡旺季差別大，暑假和假日訂房狀況都蠻好的，大約落在3-7成。（圖／記者彭懷玉攝）

公關說明，目前營運皆正常，都還在等候進一步通知，而住房率淡旺季差別大，暑假和假日訂房狀況都蠻好的，平假日住房率大約落在3-7成。公關也為洪騰勝緩頰，「基本上洪董事長是真的一直都很努力，想辦法找錢要支付薪水，撐了四年，這次是真的找不到了。」