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快訂！全台6間飯店「每人只要575元起」爽住　限時2天

▲▼桃城茶樣子 穀雨標準雙人房、墾丁雅客小半島 大白花蝶標準雙人房、淡水吹風水鳥標準雙人房、淡水吹風紅樹林經典雙人房、台中鳥日子白文鳥標準雙人房。（圖／承億文旅提供）

▲承億文旅6間飯店即日起至5月10日23：59推出「10在承億日」住宿優惠，可享雙人房不含早餐1399元起、四人房不含早餐2299元起，此為桃城茶樣子穀雨標準雙人房。（圖／承億文旅提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快安排假期了！全台就有6間飯店推出住宿快閃優惠，即日起限時2天搶訂，可享雙人房不含早餐1399元起、四人房不含早餐2299元起，等於最低每人只要575元就能入住，非常划算。

承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島、桃城茶樣子以及潭日月推出「10在承億日」限量住宿優惠，即日起至5月10日23：59開放預訂，可在即日起至6月28日期間之平／旺日入住（各館平／旺日定義不同，點我可查詢），提醒本優惠僅限使用官網線上訂房，無法撥電話預訂。

▲▼ 春分女神節! 三天兩夜連住超優惠花季走春倒數中 樂遊潭日月再贈九族門票承億文旅六館聯合祭優惠 推指定房型三天兩夜再贈女性專寵禮! 。（圖／承億集團提供）

▲本次「10在承億日」住宿優惠，潭日月加碼送早餐吃到爽。

本次「10在承億日」住宿優惠，雙人房不含早餐1399元起、四人房不含早餐2299元起（潭日月加碼送早餐），等於最低每人只要575元就能入住。

▲▼嘉義天成文旅-繪日之丘。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

▲5月報稅季，嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」特別推出平日一泊二食優惠。（圖／天成文旅-繪日之丘提供，以下皆同）

嘉義「天成文旅-繪日之丘」則是從即日起至6月30日開賣「報稅季平日一泊二食」住宿優惠，可在5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，可享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，等於最低每人只要1100元，即可入住1晚以及免費爽吃早餐、宵夜、阿里山茶點以及50多種古早味零食。

▲▼經濟客房,親子溫馨溜滑梯四人房,宵夜自助吧。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

▲經濟客房平日一泊二食特價2200元起，等於每人只要1100元。

關鍵字： 承億文旅 飯店優惠 住宿優惠

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