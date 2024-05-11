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免費入場！3間「樂高IKEA屋」信義區快閃　消費贈手機支架

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供）

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

樂高迷、喜歡逛IKEA的人必去！台灣樂高首度攜手IKEA宜家家居，在北市信義區打造出「家點樂高風」展間，包含呈現大象沙發「動物大遷徙」、電動升降桌「漫遊星際」等三種不同居家情境風格，今（11日）起展至5月31日，一共20天讓民眾免費拍個夠。

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供）

▲大象沙發「動物大遷徙」 搭配多樣樂高盒組，為喜愛旅遊的家庭提供居家佈置靈感。

全台唯一「家點樂高®風」居家展間降落信義威秀中庭廣場，邀請樂高®專業認證大師黃彥智設計三款「樂高®風」主題展間，分別為大象沙發「動物大遷徙」、電動升降桌「漫遊星際」、吊燈「空中花園」，樂高積木融入居家擺飾之中，增添對生活的想像空間。

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供）

▲電動升降桌「漫遊星際」展間內，融入「75375 千年鷹號」、「10330 麥拉倫 MP44 艾爾頓冼拿」等盒組。

除了高手級作品外，現場也運用多款樂高盒組來豐富三個主題展間，客廳、書房、廚房分別打造出質感居家、個性風格、品味生活氛圍，像是在質感居家氛圍的客廳，屋主設定為喜歡旅遊的一家人，藉由「21332地球儀」、「21347 倫敦紅色電話亭」、「10298偉士牌125」等盒組，將居家客廳中的擺飾添加樂高元素，在家中就能環遊世界。

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供）

▲將「31208 葛飾北齋－神奈川沖浪裏」、「10328 玫瑰花束」等盒組妝點在廚房，展現溫馨感。

而在個性風格的書房則融入「75375 千年鷹號™」、「10330 麥拉倫 MP4/4 艾爾頓冼拿」等盒組，傳達房間主人的個人特色與喜好；廚房將「31208 葛飾北齋－神奈川沖浪裏」、「10328 玫瑰花束」等花藝系列盒組巧妙妝點在廚房，展現幸福感。

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供）

▲台灣樂高邀請樂高達人戚心偉、侯彥仰、詹政峰共同發揮創意，響應「樂高風」居家設計美學風潮。

同時，即日起至6月10日，凡在全台IKEA分店消費滿499元，並到樂高®授權專賣店任意消費，即贈精選積木小包乙份；於全台樂高®授權專賣店內任意消費，並憑發票及收據於IKEA分店購買任一傢具家飾商品，即可至IKEA客服櫃台兌換獨家居家小熊噴霧瓶乙個。「家點樂高®風」居家展間消費任意盒組滿3,600元，即可獲黃彥智設計限定的「樂高沙發造型手機支架」乙個，三色將隨機出貨，恕不得挑款。

▲「家點樂高®風」居家展間快閃信義區至5/31。（圖／台灣樂高提供）

▲快閃期間消費滿額即贈黃彥智「樂高沙發造型手機支架」乙個，共三色將隨機出貨。

「家點樂高®風」居家展間
地點 : 台北信義威秀中庭廣場 (台北市信義區松壽路18號)
時間 : 5/11-5/31平日13:30-21:00/周末12:30-21:00
限定贈禮 : 樂高®專業認證大師 黃彥智X 必買站作品「樂高®沙發造型手機支架」

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 家點樂高®風 台灣樂高 IKEA宜家家居

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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