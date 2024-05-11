時尚教主吃一口就愛上！巢屋x莎士比亞聯名義式蛋塔今日開賣

▲巢屋x莎士比亞聯名義式蛋塔今日開賣。（圖／取自莎士比亞烘焙坊）

記者黃士原／台北報導

甜點圈的千層可頌蛋塔風潮也吹到南部了！世界麵包冠軍王鵬傑旗下的「莎士比亞烘焙坊」日前宣布，將與台北排隊名店「Libreadry巢屋」推出聯名義式蛋塔，在高雄3家分店門市販售，每人限購2顆。

近期甜點圈掀起一股可頌蛋塔熱潮，其中台北市大安區的巢屋，其義式蛋塔標榜使用法國蒙太古AOP發酵奶油、日本中沢奶霜、北海道牛乳等進口原物料，有著酥脆外皮與香濃內餡，因為時尚教主藍心湄分享而爆紅，成為排隊名店，沒等上1至2小時是買不到。

▲巢屋x莎士比亞聯名義式蛋塔每人限購2顆。（圖／取自莎士比亞烘焙坊）

而南部的朋友現在也吃得到，莎士比亞烘焙坊日前公告，將與巢屋推出聯名義式蛋塔，今日正式開賣，但只能現場排隊購買，無法提供宅配，每人限購2顆義式蛋塔。店家同時公布排隊規則，號碼牌於15:30開始發放，號碼牌發完即完售，數量暫定300顆。

▲法朋門市開賣可頌蛋塔。（圖／取自Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊臉書）

另外，法朋4月底在SOGO復興館快閃2天，除了各式法式甜點與蛋糕之外，還首賣新品「可頌蛋塔」，選用大武山牧場的AA級雞蛋來製作，外皮有如可頌麵包層層酥脆，內餡蛋奶香氣濃郁，擁有滑嫩不膩的口感。活動期間引起搶購潮，後續也接到好多客人詢問，因此店家決定從5月4日起，每天11：30在門市販售，但每人限購4顆，而且無法預先保留。

