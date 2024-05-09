東京人氣漢堡排「嘉」5／11開幕　菜單、價格及排隊規則一次看

▲漢堡排「嘉」台灣第一家分店5/11開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本東京人氣店「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」台灣第一家分店，5月11日正式開幕，餐廳提供3款漢堡排定食，售價450元起至650元，5月20日之後會再新增和牛漢堡排定食。

漢堡排「嘉」創辦人安川嘉紀主廚，自1992年在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店，2024年首度進軍台灣市場。

▲漢堡排「嘉」台灣第一家分店落腳中和環球購物中心。（圖／記者黃士原攝）

「嘉」在台灣的第一家分店落腳中和環球購物中心，5月11日正式開幕。店內共有25席次，採現場候位入場，不接受訂位，每日只接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排定食，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。

▲漢堡排「嘉」菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲國產牛漢堡排定食（450元）。（圖／記者黃士原攝）

▲牛舌漢堡排定食（520元）。（圖／記者黃士原攝）

菜單部份，有國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元），以及5月20日才上市的WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲特選牛舌排定食（650元）。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛漢堡排定食（560元）。（圖／記者黃士原攝）

國產牛漢堡排定食內容為3個一般漢堡排（日本F1國產牛製成）；牛舌漢堡排定食是牛舌漢堡排（日本F1國產牛加澳洲牛舌製成）2個，加上一般漢堡排1個；每日限量供應的特選牛舌排定食，則是厚切牛舌排1個加上一般漢堡排2個；WAGYU和牛漢堡排定食則是2個和牛漢堡排。

▲桌上提供的3種自製調味料。

▲店家免費提供每人一顆大武山可生食級雞蛋，白飯可以無限續加。

「嘉」的漢堡排都有稍微調味，店家建議客人可以先品嚐原味，然後再根據喜歡添加桌上提供的3種自製調味料，分別是瀨户內海檸檬鹽、青唐辛子三升漬與生薑醋檸檬；接著可以搭配熱騰騰的多蜜醬汁，使用湯匙挖取後淋在漢堡排或白飯上；最後，店家免費提供每人一顆大武山可生食級雞蛋，除了可以直接加入白飯拌著吃，還能淋上柴魚醬油增添味道與香氣。

另外，店裡的白飯都能無限續加，品牌特別引進與日本東京本店相同的北海道七星米，以及日本各地的精米，讓消費者能品嚐到不同特性的日本米。

「嘉」5月11日正式開幕，中和環球購物中心也訂定排隊規則，一樓大門口處為排隊起始點，11點正式營業後開始發放號碼牌，之後每次帶領25位已取得號碼牌的客人上樓等候入場，當日排隊人數達300人之後，會提早結束排隊動線。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4/17開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，在日本擁有超高人氣的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，台灣首店在上個月開幕，第一站進駐台北市東區SOGO忠孝館。該品牌主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿，套餐依重量不同有3種價位，分別是280元、340元及400元。