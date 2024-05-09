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集結全台30家人氣名店！誠品生活南西「夢幻甜點店」5／17登場

▲胖死我太太的「楓糖胡桃碎碎肉桂捲」。（圖／誠品生活提供）

▲胖死我太太的「楓糖胡桃碎碎肉桂捲」。（圖／誠品生活提供）

記者黃士原／台北報導

台北螞蟻人注意！誠品生活南西「2024 Melting Manifesto 夢幻甜點店6.0」5月17日登場，這次集結逾30家人氣排隊名店，帶來近50款限定甜點，有全台首見雙餡四層達克瓦茲、職人工法的千層毛巾卷等。

▲VOILÀB佤芮的「哈密瓜達克瓦茲」。（圖／誠品生活提供）

▲VOILÀB佤芮的「哈密瓜達克瓦茲」。（圖／誠品生活提供）

▲盈盈甜點的「開心果鹽之花迷你毛巾卷」。（圖／誠品生活提供）

誠品生活南西這次夢幻甜點店6.0，號召多家熱門店家，像是網路公認最難訂的肉桂捲名店「胖死我太太」，不用再集氣抽購買資格就能享用限定楓糖胡桃碎碎肉桂捲；擁有全台最豐富口味毛巾卷美譽的「盈盈甜點」，帶來開心果鹽之花迷你毛巾卷；從未在北部露面的苗栗「Rubato Handmade Lab」甜點工作室，現場供應胖胖蝴蝶酥與千層捲捲。

▲MEI.DESSERT的「焦糖布蕾脆球達克馬卡龍」。（圖／誠品生活提供）

▲MEI.DESSERT的「焦糖布蕾脆球達克馬卡龍」。（圖／誠品生活提供）

▲Rubato Handmade Lab.的胖胖蝴蝶酥束口小袋。（圖／誠品生活提供）

▲Rubato Handmade Lab.的胖胖蝴蝶酥束口小袋。（圖／誠品生活提供）

誠品生活南西也蒐羅8家平時只在網路販售的甜點名店，像是以流餡、包餡廣受好評的司康專賣店「桑夏甜點」，帶來熱門濃郁茶系玄米抹茶、夏季清爽的柚見檸夏司康杯邀品流餡滋味；而擅長法點的「MEI.DESSERT」推出混血甜品達克馬卡龍；首次夢幻聯動的「Apr.28 X臻甜手作」，帶來濃抹厚巧厚布塔，於酥軟融口的奶油酥餅間夾入超濃郁厚巧內餡；新竹網店「TEA IN BED在床上的下午茶」限量供應麝香葡萄金萱綠佐紅心芭樂、香蕉巧克力花糕。

▲台南「河床甜點」明年2月結束營業。（圖／翻攝自河床甜點臉書專頁）

另外，知名「河床甜點」在台南回歸已有2年，不過主廚黃偈昨晚卻宣布，為了能夠去體驗生命的其他可能性，將在明年2月底結束營業，烘焙教室「上游實驗室」也同步熄燈。

至於為什麼這麼早就將這個訊息公告出來呢？黃偈說，希望讓外縣市、甚至是國外的朋友，能夠先知道這件事，有機會再來品嘗最後一次，無論是春夏秋冬，都會是最後一季。

關鍵字： 美食雲 誠品生活南西 夢幻甜點店

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