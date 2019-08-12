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點評：服務也太周到了吧！





文、圖／姐妹淘部落客

一家好的頂級餐廳，不只有好的餐點、好的食材，更要有懂得尊榮顧客需求的客製化貼心服務！才能讓一頓浪漫的燭光晚餐更加幸福滿分！





安多尼歐是高雄愛河畔最早進駐的高級餐廳，至今已屹立15年，依舊是高雄在地人約會、慶生、慶祝節日的首選約會餐廳！也是許多藥商舉辦商務會議，或是重量級人士選擇的私密餐廳！從原先的高級法式餐廳現在轉型成擁有安多尼歐獨有風格的愛河頭等艙，捨棄傳統法餐的格式，只留下最頂尖的四道式菜色，搭配很棒的河岸景觀，以及嚴選高級食材，更有尊榮至極的客製化貼心服務。

可依用餐目的佈置用餐座位，從卡片到佈置、午餐小聚到驚喜求婚，不管要愛心氣球、浪漫燭台還是私密燭台，都能免費提供佈置！最重要的是…安多尼歐在今年入選為全台45家最佳頂級餐廳中最便宜的一家餐廳！美景、美饌、美物、美人，搭配上尊榮的服務，根本是『愛河畔的頭等艙』啊～以商務艙的價格享受頭等艙的服務，享受美食美景不用太有負擔～

安多尼歐外觀

安多尼歐是愛河畔最早進駐的餐廳，也是目前屹立最久的河畔景觀餐廳！來這裡交通非常方便，距離捷運站走路只要七分鐘，店門口就有停車格，另外走路大20秒就有另一個專屬停車場！

安多尼歐算是高雄頂級料理，用料好且價格最親民的！不像其他知名高級餐廳，有品牌價格的包袱，自營品牌，把這部分回歸給食材，讓同等的價格，可以吃到更好的料理跟食材！

安多尼歐環境

安多尼歐的一樓是沒有用餐位子的，因為一樓看出去的河畔景觀視野不好，要在二樓才有很棒的VIEW～

二樓總座位數只有28個座位，精緻簡單不繁亂，讓每一位來用餐的顧客，都有種賓至如歸的感受。

說實在的真的進到高級餐廳感受就是不一樣，親切的接待服務、輕聲細語的交談，讓一頓用餐時光，顯得更有質感！即使我不是貴婦，也能享用同等的招待。

在安多尼歐不只景觀好，在服務上更是貼心到令人驚艷，怎麼可以把服務做到這種程度？如果今天是情侶用餐的話，會特別安排這個窗邊的位子，並綁上愛心氣球，擺上浪漫蠟燭，營造充滿愛心泡泡的粉紅氛圍。

如果有特殊需求也能事先安排，例如說…一進來就看到禮物在桌上，或是先幫忙把禮物藏起來之類的，只差沒有樂團現場配樂，其他都做得到～如果是姐妹淘聚餐、聚會的話，則是會在桌面上擺放一盆花來迎接。

一走進安多尼歐，第一個想法就是…這裡絕對是約會、慶祝、慶生、求婚的首選餐廳！像是情人節、父親節、母親節、結婚週年紀念日等等，都非常適合來這裡用餐慶祝。整面無框的景觀窗，讓視野無阻礙，就像真的坐在河畔旁一樣，桌上還擺著鮮花、蠟燭整個就超浪漫的啦～

另外還有大包廂空間，有提供投影幕可以使用，非常適合商務聚餐、商務會議等，像是藥商商務會議等等，這裡高級又隱密，完全不怕被打擾。

餐前麵包

這是我目前看過給最大方的餐前麵包，不是小塊單片的烤麵包而是一籃的歐式麵包！特別選用台南麥克叔叔手工烘焙麵包，烤的香而不焦， 脆而不乾、柔軟又香Ｑ！

趁熱的時候抹上一旁附的奶油，拌入海藻的奶油，鹹香氣味中帶一點不同的口在裏頭，讓麵包香氣更加成！

開胃小品－旗魚莎莎

一人一小杯的開胃菜，這是用低溫烹調的旗魚，搭配切丁的番茄、鳳梨，加上馬斯卡彭起司及匈牙利紅椒粉，濃郁的沙拉醬中，帶著水果的清爽口感，吃起來真的有開胃到～

牛肉清湯

安多尼歐的牛肉清湯真的超牛！徹徹底底用牛肉熬出來的牛肉湯啊！以最頂級的美國PRIME冷藏牛精修過後，搭配新鮮蔬菜，整塊下去熬煮，經過濃縮再濃縮、提煉再提煉，造就出一碗碗，牛味香氣逼人、鹹香又涮嘴的牛肉清湯！雖說是清湯，但還是會吃到不少的熬煮牛肉，喝一口就會忍不住整碗喝光的程度，適合喜歡重口的朋友！

巧達濃湯

但比起牛肉清湯，個人更愛巧達濃湯，因為這一碗奶香濃郁，帶著海味的鮮甜，不只喝起來更有層次，裡面的配料有鮮蝦、花枝、蛤蠣等等，更增添不少戲份！

主廚沙拉－北海道大干貝

這道就像從玻璃屋走出來的公主，鮮嫩、透亮又嬌貴。

選用2L生食級北海道干雙面乾煎至五分熟，底下的透明果凍則是用干貝唇跟昆布熬煮而成的果凍，淋上的芒果醬則是用愛文及金煌芒果製成，整體口感軟嫩Q彈又滑口，酸酸甜甜滋味清爽不油膩，非常適合夏天的季節。

軟殼蟹明太子牛蒡

這道是一批黑馬！不對…是黑蟹！完全出乎意料之外的好吃！就算放冷了，美味程度依舊不減！

軟殼蟹中間有濃濃的明太子醬，搭配外層炸的香酥不油膩的軟殼蟹，表面再灑上鹹蛋黃，以食材的鹹味帶出另一種食材的甜味，外酥內嫩又鹹香的滋味，鮮而不膩、酥而不油，真的非常好吃！我們一整桌的人一致公認超好吃！

平埔 黑豬梅花

這道根本是美學概念～不管是盤子還是擺盤都是一個字〝美〞

吃之前記得要淋上旁邊的特製醬汁，以正合興的梅子及紅酒的梅醋調製而成的酸甜醬汁。

選用平埔的黑豬梅花先醃後烤，搭配烤番茄及法國伊思尼白乳酪及特調醬，酸甜爽口的滋味搭配豬肉口感扎實彈牙，結合起來的味道挺特別的～

大虎蝦蘋果烏魚子

這道擺盤非常法式～一點一滴的擺盤美學，不是我這種凡人可以輕易做到的，我大概只會像鬼畫符一樣…根本不知道是什麼鬼…大虎蝦以簡單的煎烤方式帶出香氣維持彈牙口感，搭配切片的烏魚子及蘋果，意外的比蘿蔔片還搭耶！

推薦美國頂級菲力牛排＄1880／6oz

菲力牛排最適合喜歡吃瘦肉的人選擇，因為菲力是整隻牛裡面油脂最少但是肉質最嫩的地方！

也是最多人點的一道料理。再加上安多尼歐選擇的是美國PRIME等級的菲力牛，肉質軟嫩無比，帶點些微的油筋提升香氣～稍微灑點海鹽提味就非常好吃！

法式小羔羊＄1980

法式小羔羊是最新推出的菜色！搭配主廚特調的綠胡椒薄荷紅酒醬，帶點甜甜的滋味，相當提味！

選用紐西蘭的小羔羊，粉嫩的色澤是剛剛好的熟度，口感軟嫩中帶點油筋，富有嚼勁，但不會嚼不爛，而且不會有羊腥味！不過對於愛吃羊騷味的人來說，可能就會覺得味道上偏淡了一些～

美國頂級肋眼牛排＄1880／10oz

這一塊肋眼也是選用美國頂級PRIME冷藏牛肉，一大片的份量其實也不少～

肋眼的特點在於有一條明顯的油筋，而且油脂比例也比較高，吃起來口感中帶著豐富的油脂香氣。

推薦獨家招牌頂尖雙重奏牛排＄2880

這份雙重奏是我的最愛！一次滿足三種願望！傳統法餐中最強的就是羅西尼（菲力＋鴨肝／鵝肝）而這道選用prime的菲力＋法國頂級的鴨肝，再搭配媲美日本和牛等級的味彩牛的上蓋肉（老饕牛排）！集結三種頂級食材於一盤，直接先住在天堂裡，不下來了啦～

羅尼西牛排－鴨肝菲力牛排

羅西尼牛排是19世紀的經典美味，是由知名歌劇大師羅西尼獨創，將菲力牛排、鴨肝與松露結合的奢華料理。

肥美油滑的鴨肝搭配肉質軟嫩無油的菲力牛排，鴨肝的油脂香氣與菲力軟嫩口感完美結合，一入口就是翻白眼的銷魂感受！這滋味真的太犯規了！

菲力牛排

果然是美國頂級PRIME菲力牛排 ，剛剛好的熟度造就出柔滑軟嫩、鮮甜又多汁的口感，每一口都是極致享受啊～

雖然餐盤中的配菜永遠是個配角，但在我眼裡它一樣重要！經過烤爐烘烤的鮮蔬，鎖住水份鮮甜滋味，保持蔬菜的脆口口感，讓他即使是個配角，也讓我吃得津津有味！

松露老饕牛排

這塊松露老饕牛排上桌時還會刨上新鮮的松露片，專人桌邊服務，讓餐點吃起來更高級的感覺！

我這個鄉下俗，第一次吃到新鮮的松露片，味道不像松露醬那麼濃郁，淡淡的松露特殊香氣中，帶著一絲絲的甜味，搭配牛排一起吃增添一股香氣

不愧被稱為老饕牛，老饕才懂得老饕美味！選用日本專業人才知道的味彩牛，具有媲美日本和牛的油花，卻又不像和牛那麼油的肉質，且具有菲力牛排的軟嫩度，吃起來油香又嫩口，不過肥膩也不過瘦，油脂香氣恰到好處！佐上松露的香氣更加美味！吃這一盤，我沒從天堂下來過～

推薦台味牛排＄1580

最有噱頭、最特別的菜大概就是這道台味牛排！直接把餐車推來桌邊現場料理服務！是說這餐車也太精緻，好想搬一台回家…

台味牛排的食材都是選用台灣有機的在地食材！就連最基本的蛋都是選用花蓮慶錩牧場的放牧蛋，還有左營翟家的手工日曬麵。

人生第一次看到松露本人，原來松露巧克力是做得像松露而不是真的有加松露…

整個料理過程非常快，不到三分鐘就完成所有程序，先熱鍋後放入奶油，打上一顆放牧蛋，加入手工日曬麵，最後放上三分熟的美國頂級PRIME翼版牛排。

調味的部分則是以鴨熬煮的高湯搭配菌菇及六龜獅山胡椒園的黑胡椒做成的醬汁，最後刨上義大利的黑松露就完成啦！

吃這道真的會很飽很飽！份量無敵多又扎實！這概念就有點像是台灣小吃裡的鐵板牛排超高級版

最後放上去的美國頂級PRIME翼版牛排，隨著鐵鍋溫度會慢慢變成約五分熟的熟度，帶點油筋，吃起來有嚼勁又帶著油脂香氣～

手工日曬麵的口感我很愛～最喜歡這種又寬又有彈性的麵條，搭配黑胡椒菌菇醬，辛而不辣、鹹香中帶股甜味，吃起來味道相當溫和～夠味又不失松露的風味！

美國頂級無骨牛小排＄1680／8oz

牛小排當然也是選用美國頂級PRIME冷藏牛小排，搭配旁邊的大虎蝦不含在套餐內，而是…只要透過姐妹淘預約，就能享有每人一隻大虎蝦喔！

牛小排的肉質是所有肉當中油筋最多的部位，均勻分布的油花讓肉質吃起來更加柔嫩又有香氣，適合喜歡吃帶點嚼勁又有油香又有嫩度的朋友選擇。

大虎蝦別看他這樣，他其實挺大隻的！乾煎過的虎蝦，蝦氣香濃，口感Ｑ彈有嚼勁～

甜點－芒果風味重乳酪蛋糕

甜點一共有二種，個人真心大推必點這個重乳酪蛋糕！雖然是重乳酪，但是口感就像是輕乳酪蛋糕一樣，綿密香甜又化口，但是乳酪濃郁的香氣依舊爆表！標準的入口即化就是這個！大推必點必點！

甜點－莓果巧克力蛋糕

但其實莓果巧克力蛋糕也不惶多讓，濃郁扎實的口感逼近布朗尼，而使用高達90%的巧克力，苦香中，尾韻還會回甘吶～

荔枝風味雪霜（不定期更換）

這碗小甜點就是人家說的…初戀的滋味，酸酸甜甜清爽冰涼的滋味，吃起來不只解膩，還能清除口中的味道～

熱拿鐵

雖然我晚上不宜喝咖啡，但是來到這麼高級餐廳，不來杯咖啡好像有點說不過去～熱拿鐵的味道不偏苦、不偏酸，是順口的滑順口感～

熱茶－大吉嶺紅茶／伯爵紅茶／洋甘菊／六龜野生山茶

如果真的不能喝咖啡也可選擇熱茶，這裡的熱茶都是選用TWININGS唐寧茶，在一頓豐盛的晚餐後來上一杯，舒緩身心又解膩～

拿鐵

除了熱拿鐵以外還有冰拿鐵，我真的很愛上層綿密的奶泡，每次都把奶泡吸光，剩下咖啡給別人喝哈哈哈哈。

蘋果汁

如果晚上不能喝含有咖啡因的飲品，適合點蘋果汁～

安多尼歐菜單







台味牛排、雙重奏、美國頂級菲力牛排、法式小羔羊、美國頂級肋眼牛排、美國頂級無骨牛小排

安多尼歐－後記

安多尼歐就在愛河畔旁，吃飽飯後可以來這裡走走散步，看著美麗的河畔景觀，延續著餐桌上的浪漫～即使不用出國，在高雄也能有很美的河岸餐廳！這一次來安多尼歐真的有被嚇到，怎麼可以一家餐廳服務可以貼心到這種程度，如果來求婚，可以客製化佈置場地；如果來約會，會準備愛心氣球及浪漫燭台；如果來慶生、慶祝節日，也可以依照需求，佈置各種氛圍及安排橋段，來這裡，不只可以客製化餐點更能客製氛圍～





不管是生日慶祝、結婚紀念日、情侶約會、節日慶祝等等這裡都非常適合，又或是需要隱密又高檔的商務會議空間，這裡也能提供包廂及投影幕使用。餐點的部分更不用多說，每一道料理都非常精緻又美味，樣樣選用美國頂級PRIME牛肉，及台灣當地食材，以食材本身的味道，帶出另外一樣食材的風味，不用過多調味，就能完美呈現鮮美的滋味！



高雄安多尼歐

地址：高雄市鹽埕區河西路7－1號

電話：075335330

營業：11：45－15：00／17：45－22：00（週一、二公休）

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