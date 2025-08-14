「銀座仁志川」快閃微風信義　8月限定麝香葡萄生吐司同步開賣

▲「銀座仁志川」快閃微風信義。（圖／銀座仁志川提供）

記者黃士原／台北報導

微風信義推出暑期限定快閃活動，即日起至8月31日，3家人氣品牌進駐B1，分別是日本銀座的高級吐司專門店「銀座仁志川」、知名手作甜點品牌「Huatian 花甜」，以及天然果乾專賣店「Ciao巧安果物」，其中銀座仁志川除了販售招牌商品，還帶來人氣「哈密瓜生吐司」與8月限定口味「麝香葡萄生吐司」。

日本「OSG Corporation」主要提供企業用鹼性水飲水機、家用飲水機。2018年時，看中民眾對於吐司的熱烈喜愛，在東京銀座創立吐司品牌「銀座仁志川」，創新使用鹼性離子水來製作吐司，擁有細緻又具彈性的口感，曾創下「連續80天提早完售」的紀錄，目前在日本已有上百間分店。

▲銀座仁志川8月限定「麝香葡萄生吐司」。（圖／微風集團提供）

2025年1月10日，「銀座仁志川」正式登台，1號店座落於台北東區商圈，主打明星招牌「定番高級吐司」，使用特製的頂級加拿大小麥粉，透過鹼性離子水的滲透力與萃取力，入口就能感受吐司本身的彈性與滑順，連吐司邊都同樣是細緻柔軟。

銀座仁志川即日起至8月31日前往微風信義快閃，除了販售招牌商品，還帶來人氣商品「哈密瓜生吐司」與8月限定口味「麝香葡萄生吐司」，每日限量供應。

▲「Huatian 花甜」有花朵般繽紛的馬卡龍餅殼與造型饅頭。（圖／微風集團提供）

▲「Ciao巧安果物」天然水果乾。（圖／微風集團提供）

「Huatian 花甜」堅持使用天然蔬果粉調色，打造如花朵般繽紛的馬卡龍餅殼與造型饅頭，此次快閃店特別推出多款胖卡龍任選優惠組合，以及Q彈蒟蒻果凍折扣，還有多項消費滿額贈禮和2025微風信義之夜限定優惠。

「Ciao巧安果物」專注於嚴選台灣當季新鮮水果，以低溫烘焙與傳統手工技藝製作出健康無添加的天然水果乾，快閃微風信義期間推出買5送1優惠。

▲巢屋Libreadry攜手花蓮百年老店「豐興餅舖」推出3款中秋禮盒。（圖／業者提供）

另外，看好送禮市場，位在台北東區、曾引領千層蛋塔熱潮的「巢屋Libreadry」，攜手花蓮百年老店「豐興餅舖」，推出「綜合小月餅」、「蛋黃小月餅」和「蛋黃綠豆小月餅」等聯名月餅禮盒，8月31日前預購可享早鳥優惠價。門市同步供應蛋黃酥、芋頭酥和蝴蝶酥零售。