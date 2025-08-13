ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8/27開跑　首捐族再送沙灘袋

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8／21開跑。（圖／王品提供）

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8/27開跑。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團號召全民挽袖做公益，旗下西堤牛排提供「愛心5折券」鼓勵民眾捐血，8月27日至8月30日到指定捐血站捐血，可獲得限量西堤牛排愛心5折券1張。全台門店也熱情響應，即日起到9月30日到店挽袖比出秀肌肉動作，內用消費2客套餐，即贈松露脆薯1份。

夏季天氣炎熱，降低民眾出門捐血意願，是血液募集的傳統淡季，加上近日中南部連日豪雨，各捐血中心各種血型庫存量偏低，面臨缺血壓力。西堤再推出「挽袖我最型」活動，8月27日至8月30日到台北、新竹、台中與高雄指定捐血站捐血250cc，就可獲得「西堤牛排愛心5折券」1張。

▲松露脆薯。（圖／王品提供）

▲松露脆薯。（圖／王品提供）

若為首次捐血者或捐血500cc者，除5折券外，再加贈「西堤限量沙灘袋」1份，每日限量50份，送完為止。（指定合作捐血站點以西堤牛排官網所列清單為準）。此外，西堤全台門店也熱情響應，即日起到9月30日到店挽袖比出秀肌肉動作，內用消費2客套餐，即贈松露脆薯1份。

▲吉豚屋海老腰內豬排丼。（圖／吉豚屋提供）

▲吉豚屋海老腰內豬排丼。（圖／吉豚屋提供）

另外，「台灣吉豚屋」慶祝10周年，8月14日至8月26日攜手Uber Eats推出 Uber One會員限定優惠，明星餐點「海老腰內豬排丼」買一送一，外酥內嫩的腰內豬排搭配金黃酥炸海老，每份特餐原價380元，等於每份只要190元就能享受一份丼飯+飲料的超值組合。
 

