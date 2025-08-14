ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

▲▼台北漢來大飯店，高雄漢來大飯店，漢來日月行館。（圖／業者提供）

▲高雄漢來大飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

浪漫七夕將至，漢來飯店事業群旗下3間飯店均推出專屬住房專案，以不同城市詮釋愛情風貌。高雄漢來大飯店攜手高雄人氣品牌「海斯頓法式甜點」，推出「戀戀漢來 七夕之夜」住房專案，每晚8999元起，旅客可入住三麗鷗主題房，享馬卡龍搭配義大利波特嘉氣泡酒，並以天鵝毛巾與玫瑰花瓣佈置房間，營造甜蜜氛圍。

▲▼台北漢來大飯店，高雄漢來大飯店，漢來日月行館。（圖／業者提供）

▲台北漢來大飯店。

位於南港的「台北漢來大飯店」則於七夕期間推出「樂遊一夏」住房專案，每晚7392元起，加碼贈送總價值7000元的「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北－JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」雙日票2張。該音樂節將於台北流行音樂中心舉辦，卡司包括蔡健雅、陳珊妮、黃宣與許光漢等，為戀人打造一場音樂與愛情交織的夏日回憶。

▲▼台北漢來大飯店，高雄漢來大飯店，漢來日月行館。（圖／業者提供）

▲▼漢來日月行館。

▲▼台北漢來大飯店，高雄漢來大飯店，漢來日月行館。（圖／業者提供）

位於南投享有湖畔美景的「漢來日月行館」則推出七夕快閃住房專案，每晚1萬7400元起，入住可獨享主廚特製巧克力與情人節限定調酒「鵲橋之酌 Lovers’ Bridge」。調酒靈感來自牛郎織女的浪漫傳說，讓旅人倚湖微風間細細品味專屬的甜蜜時刻。

▲▼花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地渡假飯店。

有「全台最美遊船飯店」美稱的花蓮理想大地渡假飯店則於8月29日七夕情人節當天，為入住指定專案的旅客獻上專屬浪漫活動。凡預訂「洄遊趣」或「2025年度秋旅住房專案」並於當天入住，即可於15:30至16:30搭乘七夕專屬遊艇穿梭浪漫應許運河，啜飲香檳、欣賞異國水都景緻，夜晚由專人將甜點主廚陳天義特製的七夕愛心蛋糕送達客房，共享甜蜜時光。

此次業者推出兩大住房專案，「洄遊趣」年度專案提供西班牙主題套房，一泊四食9900元起、二泊五食1萬6390元起，並可參加「森活呼喚主題半日遊」，體會食農教育、穿著太魯閣傳統服飾、體驗狩獵、原民風馬告風味Pizza、箭竹項鍊DIY等多元化活動。

「2025年度秋旅住房專案」一泊一食7200元起、一泊二食8500元起，可入住西班牙主題房型，享早餐、晚餐擇一、花蓮定時接送及免費設施。兩大專案皆獨享七夕遊艇與愛心蛋糕禮遇，邀情人共度遠離塵囂的浪漫花蓮假期。

關鍵字： 優惠快訊 七夕情人節 台北市旅遊 高雄旅遊 南投旅遊 花蓮旅遊 住宿優惠 度假旅館 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

