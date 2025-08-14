必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售　網友建議減少單人外帶數量

▲新北市中和區的排隊困難店「蔡家牛肉麵」人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南日前（8/12）公布必比登推介名單，新北市中和區的排隊困難店「蔡家牛肉麵」也被選入，這兩天吸引許多人朝聖，開始營業沒多久就賣完，昨天店家11:36公告賣完，而今天則是11:42公告，幾乎等同開賣就完售，有網友就建議減少單人外帶數量。

位於中和的蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

▲紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化。（圖／Darren 蘋果樹）

▲蔡家牛肉麵外帶1人限購5碗。（圖／Darren 蘋果樹）

蔡家牛肉麵原本就是排隊困難店，營業時間從早上11:30到14:00，售完即提早休息，入選必比登後更吸引朝聖人潮，昨天來自樹林的何姓阿姨早上8點就到現場，截至10:30，現場排隊人潮已超過40人，開始營業後6分鐘，店家就在臉書上公告賣完，而今天則是11:42公告完售，幾乎等同開賣就完售。

由於一碗難求，想吃的民眾勢必要10點、甚至更早去排隊，有網友就建議減少單人外帶數量，目前外帶1人限購5碗。

▲阿爸の芋圓」招牌的芋見泥綜合蔗片冰。（圖／網友ccchi_1023提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，同樣位於永和的「阿爸の芋圓」，早就是當地名店，招牌芋見泥蔗片冰以口感滑順芋泥、搭配Q彈芋圓、白芋湯圓、粉圓與薏仁層層堆疊在細緻的甘蔗冰上，蔗片冰還帶有淡淡的煙燻香氣。想要更豐富的享受，也可以加點配料升級。店內也提供熱紅豆湯，這道經典甜品溫潤人心，令人回味。