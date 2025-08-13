一碗難求「蔡家牛排麵」入選必比登　樹林民眾8點就到現場排隊

▲蔡家牛肉麵排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南昨日公布必比登推介名單，首度把新北、新竹縣市納入評鑑，其中新北市有15個店家進榜，排隊困難店「蔡家牛肉麵」也被選入，今天8點就有民眾遠從樹林過來中和，就是想品嚐這家的味道。

位於中和的蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

蔡家牛肉麵入選必比登後，今早8點就有人開始排隊，頭香是來自樹林的何姓阿姨，她一早搭了1小時捷運過來，8點就到店門口等候，她說原本就愛吃牛肉麵，昨天看到新聞報導後就決定今天一早來吃。截至10點半，現場排隊人潮已達40多人。

▲蔡家牛肉麵。（圖／Darren 蘋果樹）

蔡家牛肉麵營業時間周二至周五，但建議先去店家粉絲頁確認當天有沒有營業，營業時間從早上11點半到下午2點，售完即提早休息，但往往一早9點、10點就開始排隊，多數時間到中午12點左右就賣光、一碗難求，所以它入選必比登，就有網友就哀怨喊出「蔡家牛肉麵是不是永遠都吃不到了？」

由於之前發生插隊、解壓縮事件，蔡家牛肉麵門口也貼出公告，請人數到齊後再排隊，如發生解壓縮將重新到隊伍最末端開始排隊。

▲「阿爸の芋圓」招牌的芋見泥綜合蔗片冰。（圖／網友ccchi_1023提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

另外，位於永和的「阿爸の芋圓」，早就是當地名店，也是今年新進榜的必比登店家，招牌芋見泥蔗片冰以口感滑順芋泥、搭配Q彈芋圓、白芋湯圓、粉圓與薏仁層層堆疊在細緻的甘蔗冰上，蔗片冰還帶有淡淡的煙燻香氣。想要更豐富的享受，也可以加點配料升級。