北中南4城市19家掉出必比登　清真中國牛肉麵食館8連霸挑戰失敗

▲清真中國牛肉館的清燉牛蹄筋肋排麵。（圖／資料照）

▲清真中國牛肉麵食館的清燉牛蹄筋肋排麵。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

米其林今日先公布144家必比登推介名單，雖然整體比去年的126家還多出18家，但今年新增了新北市、新竹縣市3個城市的30家，台北、台中、台南及高雄各自進榜數，全部比去年衰退，其中台北市掉了9家最多，其中2018年就進榜的「清真中國牛肉麵食館」8連霸挑戰失敗。

米其林今日公布的144家必比登推介名單，台北從去年的43家減為37家，台中從27家減為23家、台南從31家變為30家、高雄從25家變成24家，由於今年有37家新進榜（含新北及新竹縣市的30家），比對之後，合計有19家掉出今年榜單。

▲昶鴻麵點掉出必比登。（圖／記者黃士原攝）

台北跌出榜外的有9家，分別是阿城鵝肉（中山）、昶鴻麵點、都一處（信義）、清真中國牛肉麵食館（大安）、麵鋪、榮榮園、磐石坊、泰姬、元味料理。其中清真中國牛肉麵食館（大安）自2018年就上榜，8連霸挑戰失敗。

▲小初店7/31起歇業進行裝修。（圖／取自台中市政府網站）

台中落榜店家有5家，分別是鮮魚鱻、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、沁園春（中區）、沙卡、小初店。其中小初店掉榜可能與7月31日暫時停業有關，店家將進行空間與動線的調整，昨天業者也在臉書提到，客人擔心歇業而失去入圍機會，但他們真的沒想那麼多，只希望可以提供每個人再更舒服一點的環境，還說「請再等等我們一陣子。讓我們再煮飯做菜給你們吃」。

台南與高雄則是各自少了2家、3家，分別是黑琵食堂、永通虱目魚粥、Apis Grill、老爺美食館（鳳山）、老新台菜（九如二路）。

19家必比登推介掉榜名單：

台北

阿城鵝肉 (中山)
昶鴻麵點
都一處 (信義)
清真中國牛肉麵食館 (大安)
麵鋪
榮榮園
磐石坊
泰姬
元味料理

台中

鮮魚鱻
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
沁園春（中區）
沙卡
小初店

台南

黑琵食堂
永通虱目魚粥

高雄

Apis Grill
老爺美食館（鳳山）
老新台菜（九如二路）

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

