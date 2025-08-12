北中南4城市19家掉出必比登　清真中國牛肉麵食館8連霸挑戰失敗

▲清真中國牛肉麵食館的清燉牛蹄筋肋排麵。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

米其林今日先公布144家必比登推介名單，雖然整體比去年的126家還多出18家，但今年新增了新北市、新竹縣市3個城市的30家，台北、台中、台南及高雄各自進榜數，全部比去年衰退，其中台北市掉了9家最多，其中2018年就進榜的「清真中國牛肉麵食館」8連霸挑戰失敗。

米其林今日公布的144家必比登推介名單，台北從去年的43家減為37家，台中從27家減為23家、台南從31家變為30家、高雄從25家變成24家，由於今年有37家新進榜（含新北及新竹縣市的30家），比對之後，合計有19家掉出今年榜單。

▲昶鴻麵點掉出必比登。（圖／記者黃士原攝）

台北跌出榜外的有9家，分別是阿城鵝肉（中山）、昶鴻麵點、都一處（信義）、清真中國牛肉麵食館（大安）、麵鋪、榮榮園、磐石坊、泰姬、元味料理。其中清真中國牛肉麵食館（大安）自2018年就上榜，8連霸挑戰失敗。

▲小初店7/31起歇業進行裝修。（圖／取自台中市政府網站）

台中落榜店家有5家，分別是鮮魚鱻、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、沁園春（中區）、沙卡、小初店。其中小初店掉榜可能與7月31日暫時停業有關，店家將進行空間與動線的調整，昨天業者也在臉書提到，客人擔心歇業而失去入圍機會，但他們真的沒想那麼多，只希望可以提供每個人再更舒服一點的環境，還說「請再等等我們一陣子。讓我們再煮飯做菜給你們吃」。

台南與高雄則是各自少了2家、3家，分別是黑琵食堂、永通虱目魚粥、Apis Grill、老爺美食館（鳳山）、老新台菜（九如二路）。

19家必比登推介掉榜名單：

台北

阿城鵝肉 (中山)

昶鴻麵點

都一處 (信義)

清真中國牛肉麵食館 (大安)

麵鋪

榮榮園

磐石坊

泰姬

元味料理

台中



鮮魚鱻

咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳

沁園春（中區）

沙卡

小初店

台南



黑琵食堂

永通虱目魚粥

高雄



Apis Grill

老爺美食館（鳳山）

老新台菜（九如二路）