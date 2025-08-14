淡水10分鐘煙火8/17登場！花火主題、交管先看　還能聽歌逛市集

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂8月10日煙火秀實景（圖／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

淡水漁人碼頭第二場煙火秀將於8月17日晚上8點登場，本次煙火以「碼頭印象」為主題，12吋高空煙火照亮夜空，10分鐘演出分為三章節呈現。「仲夏微醺之夜」則邀請DJ劉丞、歌手黃烱銘，以及張菡與朱全雙人組接力演出，為觀眾帶來視聽覺盛宴。

▲8月10日首場煙火秀吸引近6萬人觀賞。（圖／新北市漁業處提供）



「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」重頭戲煙火秀本周日登場，新北市漁業處表示，17日煙火盛典以「碼頭印象」為主題，12吋高空煙火彈再次照亮淡水漁人碼頭夜空，三個章節分別由主色調淡水藍搭配淺檸檬黃，營造清新宜人的海港風情。

此外，大量運用霞草型與時雨型煙火，巧妙模擬海浪拍擊與水光流動，並以藍色弧線煙火展現浪花律動，呼應碼頭與海洋的意象。不僅如此，現場融合輕柔煙火聲、海浪拍打、掌聲與歡呼聲，搭配古色古香的曲調，讓海洋藍的美與柔和旋律緊密交織，形成絢爛的煙火盛宴。

本次「仲夏微醺之夜」邀請DJ劉丞、歌手黃烱銘，以及「張菡與朱全」人氣雙人組輪番演出，以輕電音為主軸，融合現場Live演唱，與節奏感十足的音樂編排，為現場注入浪漫、律動兼具的夏夜能量。

旅客可漫步於燈光點點的美食市集，品嚐手搖飲、茶酒，搭配人氣漢堡與香氣四溢的燒烤美食，沉醉在這片海港夜色中，藉此放鬆身心。

▲▼2025淡水漁人碼頭煙火施放處及周邊交通。（圖／新北市漁業處提供）



交通管制

●管制時間：8/17、24每日下午4點至晚間10點。

●汽、機車限制：禁止進入中正路二段51巷及漁人碼頭前哨（第一出入口）。

●腳踏車禁行區：禁止騎乘與牽行，自行車需停放至沙崙路臨時腳踏車區。

●YouBike暫停營運：包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站與輕軌沙崙站。

●港區公車：紅26暫不進入港區，請改至油車口臨時站牌（中正路一段87巷8弄）上下車。

▲▼從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往會場；依步行、搭輕軌、搭公車分三路分流疏導。（圖／新北市漁業處提供）







停車與入場須知

●港區內停車場於當日上午10點起採一次性收費制（小客車每次90元），不提供30分鐘免費優惠。

●停滿後將不再開放進入，並啟用港區周邊觀海路、濱海路三段、沙崙路一段路邊停車（不含紅線區域）。

●漁人碼頭港區外還有計時收費的淡水沙崙段平面停車場供民眾停車。

●散場車輛須從後哨（第二出入口）離場，前哨則為行人專用，並依步行、搭輕軌、搭公車分三路分流疏導。

漁業處表示，活動當日公車、捷運、輕軌都將加開班次，民眾可多利用大眾運輸前往，從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往。