朕典牛肉上市！A5和牛直接送到家　還有廚藝教學服務

▲朕典牛肉的日本F1國產牛。（圖／尚越科技提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

尚越科技旗下數位媒體平台「廚廚食研」以分享飲食文化為主，2019年推出牛肉品牌「朕典MEATCODE」，販售美國CAB安格斯認證、PRIME級美國牛、日本F1國產牛到日本A5和牛等優質肉品，提供從食材到廚藝教學、飲食文化的知識分享。

▲日本F1國產牛紐約客牛排。

在所有肉品中，日本F1國產牛是大家比較不熟悉的，朕典總經理郭昱仲表示，「F1國產牛是和牛和乳牛的混種，油脂量介於和牛和PRIME級美國牛中間，價格比和牛實惠許多，算是品質很好的牛肉。」F1其實是雜交第一代的意思，體重比和牛重，能賣出的肉品也比較多。

日本A5和牛則是牛肉界的頂級肉品，不飽和脂肪酸比一般牛肉來得高，它的油脂溶點極低，稍稍加熱就會迅速融化，所以常聽見大家「入口即化」來形容和牛的鮮美口感。

▲美國PRIME級紐約客。

美國PRIME級牛是通過美國國家認證頂級標章的上佳之品，均勻的油花和備受饕客稱許的獨特風味，讓美國PRIME級牛肉在美食圈中的地位屹立不搖；而美國安格斯CAB認證的牛肉特色在於多汁的口感與柔軟度，每年僅有不到7%的安格斯牛肉能通過CAB標章，成為真正頂級安格斯牛的象徵。

▲CAB安格斯肋眼牛排。

朕典主要是供應國內高階餐飲的進口食材的通路商，也在線上通路零售肉品給一般的消費者，讓高階餐廳所用的上等食材直接進入家庭的廚房和餐桌，同時也明確標示產地、品級與部位，讓民眾能一目了然。