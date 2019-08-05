點評：好想吃吃看超級巨無霸生蠔！

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中文心路知名的深夜食堂將軍府日式居酒屋又推出新菜色了！他們家的大到靠北大生蠔非常有名，兩個手掌大的新鮮大生蠔需要預約才能吃到，廣受老饕喜歡。店內清酒與日本同步上市，種類超多應該是台中之冠，客人可以隨自己喜好選擇想要的容量、口感與溫度，還可以選擇清酒杯，喜歡喝清酒的老饕這一家將軍府一定要收入口袋名單。

將軍府位在文心路靠近西屯路口，隔壁就是寵物用品量販店，交通便利地點好找。

用餐空間分一、二樓，一樓有吧台座位以及4人方桌，不浮誇的清水模簡約裝潢，加上親切的服務，用餐氣氛很不錯，網路上頗多好評。

二樓座位以包廂為主，分好幾間和室包廂，寬敞舒適的獨立空間，適合團體聚餐。

將軍府的老闆非常喜歡清酒，店內清酒數量很多，應該是全台中清酒種類最多的居酒屋。與日本同步上市經常更新清酒名單，不必出國也能喝到最新出品的日本清酒。



他們家的清酒消費方式非常特別，可以依照自己想要的容量、口感與溫度，挑選最適合的清酒，再搭配喜歡的清酒杯慢慢品嚐，愛喝清酒的老饕們在將軍府可以大大滿足。

將軍府最新菜單、價位、消費方式

菜色以單點為主，價位不貴，串燒跟清酒是推薦必點，每人低消400元，客單價約500左右就能吃的很開心。





將軍府經常研發新菜色，並且配合推出季節菜單，目前新推出夏季限定菜單，上頭有些菜色價位甚至比正版菜單中還要優惠，有不清楚的都可以詢問親切的店員，我們這一餐以夏季限定菜單為主，再加上其他招牌餐點，果然每一道都滿意。





鹽田柚子酒100元

這個北島鹽柚子酒喝起來有濃濃的柚子香氣與果酸味，還有柚子皮微微的苦。加入了伊豆大島海水所製作的天然海鹽，更烘托出柚子的甜與酸，順口好喝。酒精濃度只有7％，女生很適合。（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

日本風味汽水100元 左／鳳梨、右／巨峰葡萄

不喝酒的人這裡也有不含酒精的水果汽水，汽水中加入水果味道比較豐富，漸層色澤看起來也討喜。





日本山藥細麵60元







這道山藥細麵是展現刀工的一道菜，師傅將山藥切成跟麵線一般粗細，口感滑溜爽脆。加上鮭魚卵提味，鹹甜回甘好吃，第一道就讓我們喜歡。

手工胡麻豆腐70元





這個胡麻豆腐是他們家自己手工製作，口感非常綿密細緻，胡麻香氣超濃的，入口滿嘴的胡麻味，這個豆腐根本是固態的胡麻醬！看似普通的豆腐卻讓我們大大驚豔~非常非常好吃推薦必點！





冰釀紫蘇番茄90元

蕃茄切片淋上冰釀紫蘇梅醬，味道蠻甜的，還吃得到梅子果肉，算是夏日的清爽小菜。不過跟前一道胡麻豆腐相比，我個人更愛胡麻豆腐的風味。





章魚手捲70元

手捲裡有大塊甜嫩帶Q的章魚塊，加上千島醬生菜，還蠻爽口的。





大到靠北生蠔300元（需預約）

這個生蠔無敵巨大，比兩隻手掌還要大上許多！大生蠔味道非常鮮甜完全沒有腥味，店家很貼心先切對半方便夾取，只有加上五味醬提味，新鮮的生蠔好甜好Q好嫩，每一口都吃得到鮮甜的海味。這個大生蠔需要預約，沒有預約想吃可是要碰運氣。

將軍府的串燒是他們的招牌，炭火燒烤控制火侯需要功夫，現點現烤上桌就是絕佳美味。

菜單中串燒基本上一份都是2串，少數如干貝、牛小排則是一串。在將軍府點串燒，隨便點都好吃。





秋刀蔥明卷2串／100元

新鮮的秋刀魚現殺後，去除骨頭跟魚刺包入青蔥段，燒烤後逼出油脂味道特別香。微Q的秋刀魚肉與多汁的三星蔥口感超棒，魚皮上還有刷上特製烤肉醬，整個味道香甜極了!將軍府的串燒真是好吃～

明太子松阪豬2串／120元

QQ脆脆的松阪豬味道滿甜的，再加上滿滿的明太子醬，用料不手軟。





剝皮辣椒燒鳥2串／110元

雞腿肉加上剝皮辣椒簡直是絕配，雞腿肉軟嫩多汁，融合剝皮辣椒甜辣滋味，雙重口味很過癮超好吃！這道串燒非常推薦。





豬肉海老捲2串／130元





這道串燒是將軍府的人氣招牌，豬五花薄片包捲大塊新鮮蝦仁，軟嫩中又帶有Q脆口感，再加上上頭的梅子醬與蔥花，酸甜滋味很加分，這道豬肉海老捲太正點啦！





無骨牛肉串130元





廚師燒烤功夫一流，牛小排肉質非常軟嫩，咬開還會噴汁呢～牛肉油脂非常香，愛吃牛排的老饕很推薦點這一道串燒，一定會讚不絕口。





揚出豆腐3塊／90元





酥脆的豆腐皮咬的時候還能聽道卡滋卡滋聲，裡頭包捲蛋豆腐，內層還有香菜提味，外酥內嫩有雙重口感 ，雖然是炸物吃起來卻很爽口。





日本香魚（母）210元





這隻日本母香魚體格不小，肚子裡滿滿的魚卵，在嘴裡一邊咬一邊爆開，滿嘴的海味好好吃。





沖繩炒苦瓜160元





油綠的山苦瓜味道不會很苦，口感有點脆，夏天吃剛剛好。





一大盤裡頭的料不少，除了山苦瓜之外，還有豬五花肉片與蛋豆腐以及炒蛋整個香氣十足帶有微辣的滋味，是道下酒好菜。





碳烤雞肉鍋330元（3～4人份）





用一整隻去骨雞腿，先在炭火上烤過，逼出油脂香氣，再加入蔬菜、菇類、豆腐一起熬煮，整鍋吃起來完全不油膩，味道甘甜又清爽。

雞腿肉碳烤過再下鍋煮味道比較香，肉質軟嫩口感很不錯，單吃就很好吃。

整鍋湯頭清澈不油膩，味道甘甜好好吃，喝不夠還可以免費加湯。

甜三年3塊／90元

這個甜三年名字很特別，其實就是炸年糕。咬開酥脆的外皮，裏頭是QQ綿綿的甜年糕，這道甜點不黏牙好吃耶～

將軍府不定期推出優惠活動，目前進行的是消費滿500元就可以轉一次日本空運來台的金珠台，最高優惠是當日用餐「8折」，很超值（活動詳情 請參考粉絲團公告）。





心得：



將軍的菜色新鮮好吃，今天吃到好多道夏季菜單都很正點，串燒表現優異隨便點都好吃，胡麻豆腐非常驚艷一定要點，大到靠北大生蠔非常新鮮好吃，記得先預約。除了美食之外，他們家的各種清酒更是大加分，營業時間到凌晨2點，喜歡清酒與日本料理的老饕，可以收入口袋名單。

將軍府

地址： 台中市西屯區文心路三段93-1號

電話： 04－23177243

營業時間：17：30～02：00