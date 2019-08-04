老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：爆漿的芋泥吐司看起來好好吃啊～

文、圖／老K

不知道從什麼時侯開始很愛吃芋頭，今年夏天也吃了不少芋泥冰了。那來找找有沒有芋泥吐司好吃，最好是新開的。

於是就找到這家位於東湖哈拉影城對面巷子的Where哪裡。





門口就有不少圖片可以參考，熱壓吐司、可頌、蛋餅等等。

如果跟老K一樣是內湖的朋友，會給你一張大張的MENU參考，餐點的食材寫的比較詳細。

然後想吃什麼就劃另一張小紙上面，本來想吃酥脆熱壓打拋豬佐半熟蛋的，但今天喉嚨不是很舒服就放棄吃辣了。點了花芋肉吐司、里肌蛋餅跟紅茶。

點好買單，回位子坐，會給你一個呼叫器。跟百貨公司美食街一樣，響了再去櫃台拿。

花芋肉吐司（60元）、里肌蛋餅（40元）、紅茶（25元）

跟小小兵一起吃早午餐吧XD，他們家紅茶只有一個尺寸，就一般早餐店大杯。紅茶的茶味很濃，相對就是比較澀啦！可能比較適合加鮮奶這樣。

花芋肉吐司看起來很好吃呢！但上面竟然有淋煉乳啦！老K不敢吃呀～還是硬著頭皮試試好了。





結果煉乳的味道吃不出來。

因為花生醬的味道超濃，而且還是帶顆粒那種，原來老K搞錯花芋肉吐司了啦！本來以為只有肉鬆加芋泥，原來還有加花生醬，整體吃起來花生醬佔有七成的味道。

老K覺得太搶味，老K有單吃芋泥還蠻不錯的。肉鬆在這裏的功用只有帶點鹹味來提味，如果花生醬佔的比較再低一些會更好，這比較適合很愛花生醬的朋友啦！老K應該點芋泥起司蛋的XD

他們家蛋餅皮是走軟Q路線，比起吐司算是一般。K的小叮嚀：雖然說花生醬太搶味了，但整體來說還是有特別的地方，份量來說也不錯！老K對其他的餐點還蠻有興趣，像是酥脆熱壓打拋豬佐半熟蛋、手工芋泥可頌等等。相對於內湖其他店家，他們家有特色的餐點算是不少，很適合愛芋泥或是愛嘗鮮的朋友來哦！

Where哪裡



地址： 台北市內湖區東湖路7巷25號

電話： 02－26335657

營業時間：平日06：30～15：30／假日08：00～17：00