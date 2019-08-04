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芋泥吐司咬下爆漿！隱身內湖巷弄的Where哪裡　還有軟Q金黃蛋餅

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：爆漿的芋泥吐司看起來好好吃啊～
ETtoday餓勢力

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

文、圖／老K

不知道從什麼時侯開始很愛吃芋頭，今年夏天也吃了不少芋泥冰了。那來找找有沒有芋泥吐司好吃，最好是新開的。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

於是就找到這家位於東湖哈拉影城對面巷子的Where哪裡。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

門口就有不少圖片可以參考，熱壓吐司、可頌、蛋餅等等。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

如果跟老K一樣是內湖的朋友，會給你一張大張的MENU參考，餐點的食材寫的比較詳細。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

然後想吃什麼就劃另一張小紙上面，本來想吃酥脆熱壓打拋豬佐半熟蛋的，但今天喉嚨不是很舒服就放棄吃辣了。點了花芋肉吐司、里肌蛋餅跟紅茶。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

點好買單，回位子坐，會給你一個呼叫器。跟百貨公司美食街一樣，響了再去櫃台拿。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

花芋肉吐司（60元）、里肌蛋餅（40元）、紅茶（25元）

跟小小兵一起吃早午餐吧XD，他們家紅茶只有一個尺寸，就一般早餐店大杯。紅茶的茶味很濃，相對就是比較澀啦！可能比較適合加鮮奶這樣。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

花芋肉吐司看起來很好吃呢！但上面竟然有淋煉乳啦！老K不敢吃呀～還是硬著頭皮試試好了。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

結果煉乳的味道吃不出來。

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

因為花生醬的味道超濃，而且還是帶顆粒那種，原來老K搞錯花芋肉吐司了啦！本來以為只有肉鬆加芋泥，原來還有加花生醬，整體吃起來花生醬佔有七成的味道。

老K覺得太搶味，老K有單吃芋泥還蠻不錯的。肉鬆在這裏的功用只有帶點鹹味來提味，如果花生醬佔的比較再低一些會更好，這比較適合很愛花生醬的朋友啦！老K應該點芋泥起司蛋的XD

▲▼Where哪裡。（圖／老K提供）

他們家蛋餅皮是走軟Q路線，比起吐司算是一般。K的小叮嚀：雖然說花生醬太搶味了，但整體來說還是有特別的地方，份量來說也不錯！老K對其他的餐點還蠻有興趣，像是酥脆熱壓打拋豬佐半熟蛋、手工芋泥可頌等等。相對於內湖其他店家，他們家有特色的餐點算是不少，很適合愛芋泥或是愛嘗鮮的朋友來哦！

Where哪裡

地址：台北市內湖區東湖路7巷25號
電話：02－26335657
營業時間：平日06：30～15：30／假日08：00～17：00

老K
接力吃下去吧 老K！
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關鍵字： Where哪裡 老K 達人美食 美食情報 台北市美食 內湖美食 內湖早午餐

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