老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：看起來好好吃哦～

文、圖／老K

端午連假美姬到台南找在地美食達人花兒，白天大家一起到奇美博物館當偵探，在博物館裡跑上跑下真的是一個很耗體力的活動啊！晚餐當然要吃頓ㄘㄟˊㄘㄠ的，剛好台南知名川菜老店就在花兒家附近，因為已經訂不到第一輪的位置，還好台南人都很早就吃晚餐，所以七點就算是第二輪了，不然可能要先吃一碗泡麵止餓了。

因為當天真的是又餓又累，所以美姬很偷懶的只拍了推薦菜單，雖然店內沒有拍，但是一進門右手邊整面的簽名牆真的是壯觀，剛好美姬就坐在志鈴姊姊前名的前面，當然要跟大家分享一下啦，想知道還有哪些名人來過的話，就自己來這邊當偵探囉！

先來看看美姬跟朋友們吃了什麼菜，美姬再來一一介紹，對了！高麗菜跟金沙中卷中間那道是～椒鹽田腿，因為這道美姬不敢吃，所以就…

第一道上的是美姬超推薦的蟹黃豆腐堡，炸過的蛋豆腐入口有濃濃的蛋香味，醬汁則是帶有濃郁的海鮮味，是美姬目前吃過蟹黃豆腐煲裡排行前幾名的，光是這道菜，就讓紹興小朋友吃光了一碗飯啊。

再來是金沙中卷，也很好吃。

再來是榮星川菜招牌必吃的豆花牛肉，味道非常的香，辣味吃起很舒服。

嫩嫩的牛肉跟豆花。

想不到連炒高麗菜都好好吃。

芋泥酥鴨方也是榮星川菜的招牌菜之一。

上面是芋泥，下面是絲狀的鴨肉，有點像是肉鬆，這道對於最近飲食比較清淡的美姬來說，吃起來有點不大習慣，不過同桌的友人都說很好吃。

最後美姬推薦的是店家附贈的魬後甜點–脆梅茶凍，裡面還有一顆脆梅喔！ 至從50嵐脆梅綠茶下架後，好久沒有吃到這個滋味了，真是好懷念啊！

榮星川菜不是在熱鬧的台南市區裡，再加上餐廳自己也有一個小小的停車場，所以相對於台南市中心比較好停車，餐點也都很美味，來台南玩的朋友，有空看可以來吃吃看志玲姊姊說No1的好味道。

榮星川菜

地址：台南市北區北安路一段177號

電話：062821777

營業時間：11：00～14：00 17：00～21：00

老K

接力吃下去吧 老K！

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