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手機準備好！彰化「美拍5大餐廳」曝　還有超萌馬卡龍貨櫃屋

ETtoday餓勢力

文／Sharelife分享生活

說到美食餐廳，現在不只講求食物美味，就連餐廳裝潢也是一大賣點，如何吸引顧客上門，店家思考模式要很全方位，為您整理5處南彰化最美餐廳懶人包，除了讓你有地方能聚會聊天，拍照打卡也少不了！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@mixiang05

菁芳園

坐落在浪漫花鄉菁芳園開幕以來，一直相當熱門，最著名的景色莫過於走進餐廳前會經過的落羽松大道，不僅室外景緻幽美，就連館內也非常療癒，來這還可以品嚐美食饗宴和午茶咖啡，唯美的花園咖啡館，非常適合來這放鬆！

店家名稱：菁芳園
店家地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73號
店家電話：04－8223535
營業時間：週一 ~ 週五 10:00 ~ 16:30；週六 ~ 週日 10:00 ~ 19:30

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@l74928520

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@l74928520

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@l74928520

合掌喫茶食事處

員林百果山一處很美的日式庭園建築，是中華壽司的最新力作。合掌 喫茶食事處，採預約制，餐點走養生輕調味路線，主打無菜單料理550元和880元，還有提供下午茶可做點選唷。濃濃的日本味建築，彷彿一秒到了日本。

店家名稱：合掌喫茶食事處
店家地址：彰化縣員林市員水路一段102巷74弄208號
店家電話：04－8368919
營業時間：午餐11:30~14:30 / 下午茶14:30~17:00 / 晚餐17:30~20:30（星期一公休）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@elvinchao7

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@elvinchao7

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@oo_________________417

關於餐桌

在原木長桌上一起分享、共食，在窗邊享受自然光的舒適清新，長長的餐桌上擺滿各種不同的義式料理，親友們在餐桌上互相喝著酒，聊著天，分享整個餐桌上的食物，輕鬆且自然的義式饗宴是關於餐桌想要呈現的用餐文化，餐廳內可見各處細心的擺設，讓人有時光穿越的感覺，「拍照」也是在【關於餐桌】不能錯過的行程！

店家名稱：About Tables關於餐桌(關於希拉的餐桌)
店家地址：彰化縣員林市北和街25號
店家電話：04-8393318
營業時間：08:00-21:30

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@mixiang05

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@mixiang05

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圖片來源自IG@mixiang05

KoKoMo私房惑櫃

一間用繽紛馬卡龍色貨櫃屋堆疊而成的親子餐廳，近年貨櫃屋裝潢興盛，說到貨櫃屋餐廳好像沒什麼稀奇，但【Kokomo 私房惑櫃】用貨櫃屋堆成一個 K 字整個就是很吸睛啊！還擁有沙池、戲水池、親子遊戲空間等等，讓你吃飽飯之餘還能玩的盡興拍得過癮！

店家名稱：Kokomo 私房惑櫃
店家地址：彰化縣員林市條和街142號
店家電話：0915-565-750; 0968-940-721 (訂位專線)
營業時間：11:00-22:00

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@aimee030303

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@aimee030303

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

圖片來源自IG@aimee030303

老窩廚房O'House

80年代老窩曾是員林大小朋友的武學武館，90年代老窩是青年世代的時尚髮廊，老窩有員林人從小到大的生活回憶。曾經遊走世界及台灣各大城市的老闆最終回到員林，打造擁有異國風情的老窩廚房，販售著義式料理。這裡吃的不只是裝潢，還有老窩誠心烹調的健康美食。

店家名稱：老窩廚房 O House
店家地址：彰化縣員林市南昌路118號
店家電話：048393949
營業時間 11:00~14:30 / 17:30~21:30 ( 周一二休 .周五六到22:00 )

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@follow_monday

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@follow_monday

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
圖片來源自IG@follow_monday

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 彰化美食 彰化打卡餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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