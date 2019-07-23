老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：這個米苔目我可以><

文、圖／老K

這家位於大龍峒附近的下路仔米苔目，老K吃過很多次了，只是不知道為什麼沒寫過。

上次來也是去年的事了，他們家就位於巷子內，老K會發現這一家是因為蠻久之前來吃老地方牛肉麵，結果沒開，剛好從對面的巷子騎進去，然後就看到這間店了，有緣就進去吃了，結果發現這家好便宜呀，而且還有冷氣哦。

上面的大部份老K都吃過了，大部份都不錯。

這次點了大碗米苔目湯、豬皮、嘴邊肉還有燙青菜，一共140元。

他們家的米苔目份量十足，大骨湯頭加上油蔥酥跟韭菜，就是滿滿的古早味，不過感覺沒有之前的濃，雖然還是蠻好喝的啦，米苔目是軟軟帶一點Q的那種，就是純米製的，外面如果吃到很Q的那種米苔目可能有加點太白粉之類，老K比較喜歡純米製的米苔目。

肉的份量也有稍為減少一些，但還是比外面不少店家多，嘴邊肉很軟嫩，而且吃的到肉汁，一吃就知道很新鮮。

豬皮就是老K喜歡的那種，軟但又不到爛還帶點Q的口感，紅醬就是古早味的沾醬，鹹甜鹹甜那種。

燙地瓜菜就是補充營養。

K的小叮嚀：老K覺得他們家是台北市CP值最高的米苔目，來了可以放心點，味道不錯份量又多，二個人二百元就可以吃很飽， 喜歡古早味黑白切的朋友，這裏老K很推薦哦。



下路仔米苔目

地址：台北市大同區承德路三段108巷29號

電話：02-2595-9751

時間：7：00－17：00

老K

接力吃下去吧 老K！

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