20年回憶掰！「Skylark」新店家樂福店今停業　網哭：實在捨不得

▲連鎖日式洋食餐廳「Skylark」旗下的新店家樂福店，今劃下句點。（圖／翻攝自Skylark粉專）



記者彭懷玉／台北報導

青春的回憶再減一！連鎖日式洋食餐廳「Skylark」新店家樂福店，只營業到今天，結束長達20年的經營時光。網友聞訊後感嘆「實在捨不得」、「太可惜了，我們家妹妹從小就去的餐廳，生意佷好，常要等待怎會bye呢？」

日式洋食餐廳Skylark（雲雀）集團在台擁有72家分店，旗下品牌包括「Skylark洋食·芳鄰」、「義式屋古拉爵」、「藍屋日本料理」、「涮乃葉」、「橫濱牛排」等。

▲「Skylark洋食·芳鄰」自1996年在台成立，定期推出季節性菜單。（圖／翻攝自Skylark粉專）



其中，「Skylark洋食·芳鄰」自1996年在台成立，提供寬敞舒適的用餐環境，定期推出季節性菜單，販售漢堡排、沙拉、排餐、義大利麵、焗飯、飲品及甜點。「Skylark」新店家樂福店則是在2004年開業，無奈將於今（23日）劃下句點，不過業者同步表示，將改裝以全新品牌樣貌與民眾見面。

在新店家樂福分店停業後，全台剩下台北、台中有駐點，分別為士林中山北店、和平公園店、東湖康寧店、台中福科店4間門市，民眾持有未到期的優惠券及雲雀會員點數，可至雲雀旗下品牌各分店使用。