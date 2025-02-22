人氣Buffet「旭集」今年規劃開3家！微風廣場店最快3月底開幕

▲「旭集」微風廣場店最快3月底開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

邁入新的一年，饗賓餐旅今年除了推出新品牌「貓將壽司」外，其他品牌也持續拓點，像是擁有高人氣的「旭集」就規劃在台北、台中及台南展店，其中微風廣場店進度較為明朗，最快3月底開幕。

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

▲旭集吃得到各式新鮮生魚片。（圖／記者湯興漢攝）

目前旭集已有台北信義店、台北天母店、竹北遠百店、高雄義享店及桃園中茂店，品牌今年規劃進駐台中大遠百、台南新光三越及台北微風廣場，目前以微風廣場店進度較為明朗，根據業者在人力銀行的徵才資訊，最快3月底開幕。

▲NAGOMI第1季進駐台北信義區。（圖／欣葉提供）

另外，有27年歷史的欣葉日本料理全台首店，配合百貨樓層改裝，該店已在去年11月初停業，不過欣葉表示，將在今年第1季以新的企劃主題進駐新光三越A8館，預計4月開幕。

NAGOMI是欣葉在2022年推出的Buffet新品牌，提供12類別、近百道精緻和食料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常見的串炸、磯邊揚、春捲揚，到真丈揚、白扇揚皆有。