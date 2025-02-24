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身分證有「3個2」免費吃豬排　林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌開幕優惠

▲林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌開幕優惠。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌「「聰明鍋 Smart Hot Pot」2/22開幕。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

記者黃士原／台北報導

林聰明沙鍋魚頭是許多人到嘉義旅遊必吃名店，業者推出的最新品牌「聰明鍋 Smart Hot Pot」上周六（2/22）正式營運。慶祝開幕，只要身分證有「3個2」，就能免費享用炸豬排1份，留言五星好評就送松阪豬肉盤。

「聰明鍋 Smart Hot Pot」是林聰明沙鍋魚頭推出的火鍋新品牌，把傳承70年的靈魂沙鍋魚頭湯底，以個人火鍋的形式與自助飲料吧的方式呈現，全台首店進駐山樣子美食基地，2月22日正式開幕。

▲林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌開幕優惠。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲沙鍋龍蝦鍋。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌開幕優惠。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲麻辣鴨血豆腐鍋。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

聰明鍋以沙鍋菜延伸出7款特色鍋物，除了正宗沙鍋魚頭進化版的龍虎班魚頭鍋，還有麻辣鴨血豆腐鍋、沙鍋魚薯薯鍋、聰明歐爸鍋、聰明蔬食魚排鍋、聰明酸菜魚，以及炸龍蝦與正宗沙鍋菜合體的沙鍋龍蝦鍋；另有經典沙鍋菜與豚骨鍋可選，售價249元起。

▲林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌開幕優惠。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲聰明酸菜魚。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧想要做具有特色、農業意義、永續循環的鍋物店，因此聰明鍋使用國產非基改黃豆製作的豆腐、高雄永安漁港契作的龍虎斑，以及雲林永續生產者「農場晃晃」供應的肉品，包括嚼脆口感的亞麻籽豬松阪肉片、油脂清甜的特選梅花肉片、肉質滑嫩的放養亞麻籽黃金土雞腿，以及本土安格斯黑牛沙朗肉片、紐約客肉片。

▲林聰明沙鍋魚頭火鍋品牌開幕優惠。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲甜食與飲料部分，聰明鍋選用支持在地農產的品牌。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

甜食與飲料部分，聰明鍋選用支持在地農產的品牌，包括「春一枝商行」使用九如百香果、初鹿檸檬、二層鹽配上花蓮西瓜所製作的「mini水果冰棒」、手搖品牌「大苑子」的100%原果榨取「六顆柳丁汁」、在地珍珠芭樂結合台灣特有綠檸檬的「芭樂檸檬在一起」等。

歡慶開幕，聰明鍋3月15日前祭出三重優惠，第一重活動是身分證字號對對碰，內含「3個2」，用餐時出示身分證，可免費享用炸豬排1份；第二重活動為「五星好評換肉肉」，在Google評論留下五星，即可兌換松阪豬肉盤1份；最後，打卡分享就有機會獲得「聰明開鍋開瓶器鑰匙圈」或「聰明打火機」等限量周邊。

▲高雄承億全新烤鴨餐廳「賀鴨郎」2/26開幕。（圖／高雄承億提供）

另外，高雄承億酒店開設全新粵菜烤鴨中餐廳，「賀鴨郎」2月26日開幕，一鴨三吃價格2880元，除了搭佐黃瓜、冬瓜糖、大蔥、鳳梨、甜麵醬與XO醬的御烤捲餅六味，還有嫩鴨絲御炒銀芽佐XO醬、原淬鮮蔬清鴨湯；一鴨四吃餐價3580元，除了御烤捲餅六味，還有現片鴨胸淋火焰血橙鴨醬、金脆御炒爆香鴨、瑤柱原淬鮮蔬清鴨湯。

▲「賀鴨郎」一鴨三吃價格2880元。（圖／高雄承億提供）

慶祝開幕，賀鴨郎推出三波優惠活動，第一波是「show me 賀鴨！穿金戴銀賀鴨郎！」，2月26日起至2月28日，活動期間每日限定前50名，只要show出你的閃亮亮穿搭，身上需有飾品（金銀材質不限），拍照打卡即可享烤鴨買一送一（限內用）及港點買一送一（內用、外帶皆可）。

關鍵字： 美食雲 身分證優惠 美食優惠 聰明鍋 林聰明沙鍋魚頭

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