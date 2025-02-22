台灣燈會確定不延長！卡比獸3大IP明閉展後撤除　桃市府曝原因

▲2025台灣燈會在桃園確定不延長，想賞燈的民眾腳步要快。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

2025台灣燈會在桃園確定不延長，巨型「卡比獸」、「皮卡丘」和「進擊的巨人」明（23日）閉幕後就會撤下，而士林官邸鬱金香展同樣只到明天，想賞燈、賞花的民眾腳步要快。

▲「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」大型IP裝置確定不延展，明（23日）閉幕後就撤掉。（圖／記者彭懷玉攝）



台灣燈會進入倒數兩天，大受歡迎的「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」大型IP裝置，確定不延展，明（23日）閉幕後就撤掉。桃園市府呼籲，想要朝聖的旅客請把握最後兩天，到A19站旁「光的遊戲場」展區，一睹人氣IP的魅力。

▲「進擊的巨人」成燈會亮點之一。（圖／記者彭懷玉攝）



先前因青埔七級強風，致使三大IP裝置「休息一天」，引來不少粉絲敲碗「希望能延長展期至228」，不過，市府今表示，經過內部仔細評估，考量巨型IP自2月7日至23日已有17天展期，且延展對人力與經費也會相當吃緊，因此將依照原定計劃於2月23日落幕。

▲市府指出，此次與日方的合作非常順利，期待未來持續在桃園推出更多創新的合作模式。（圖／記者彭懷玉攝）



市府指出，此次與日方的合作非常順利，期待未來持續在桃園推出更多創新的合作模式，請民眾拭目以待。值得一提的是，彩蛋「寶可夢快閃見面會」首場人潮，達到燈會辦理以來的6倍，今、明天兩天想近距離目睹寶可夢的民眾，建議要提早卡位。

▲2025士林官邸鬱金香展同樣在明（23日）閉展。（圖／公園處提供）



另外，一年只展10天的「士林官邸鬱金香展」同樣在23日閉展。北市公園處表示，自開展以來吸引超過30萬人次前來賞花，活動就到明天截止，鬱金香部分會視花況撤掉，裝置也會陸續拆除。

▲鬱金香部分會視花況撤掉，裝置也會陸續拆除。（圖／公園處提供）



然而，北市花展一波接一波，3月14日同時是台北玫瑰展、竹子湖海芋季開幕日，台北玫瑰園共展出超過800種品種的玫瑰，竹子湖能在山景環繞下賞純白海芋。大安森林公園的台北杜鵑花季目前有繡球花綻放，3月15日開幕當天，觀傳局將舉辦「台北花伴野餐」活動，帶來各式音樂表演、走讀巡禮及手作課程等。