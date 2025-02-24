住全台長榮飯店每晚2999起、高鐵票7折　台南晶英房客免費採草莓

▲3至5月預訂長榮酒店旗下全台任一飯店，享加購高鐵票7折優惠。上圖為嘉義長榮文苑酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想要平價玩國旅，各大飯店集團近期推出優惠！如長榮酒店就攜手台灣高鐵及長榮航空合作推出低碳旅遊方案，即日起預訂長榮酒店官網旗下任一住房專案，享加購高鐵票7折優惠。台南晶英酒店則推出「春趣採果GO」住房專案，入住就能免費到草莓園採果，官網訂房加購高鐵票也有優惠。

▲台南台糖長榮酒店。

長榮酒店表示，即日起透過官網預訂旗下全台7間飯店任一住房專案，享加購高鐵票7折優惠，適用3月至5月期間入住，如台南台糖長榮酒店預訂指定專案並加購高鐵票，可享入住豪華客房不含早餐2999元起，嘉義長榮文苑酒店雙人入住南院景豪華客房一泊二食6200元起。

此外，若預訂「搭高鐵．住長榮」指定住房專案並加購高鐵票，除可享車票7折起外，再加贈長榮航空無限萬哩遊會員獎勵哩程500哩及高鐵會員TGo紅利點數500點。

▲▼台南晶英酒店推出冬季限定採果住房專案，入住可免費到果園採草莓。（圖／業者提供）

而台南晶英酒店趁著草莓季節到來，推出期間限定「春趣採果GO」住房專案，酒店與「美裕草莓園」及「棗到了–梅嶺休閒採果」合作，由旅客自駕前往任一園區，親手摘採鮮紅飽滿的草莓或是香甜爽脆的蜜棗，品嚐天然果實滋味。

即日起至3月31日止，官網訂上述指定專案，兩人成行每晚6599元起，加贈一名兒童免費同行，3月份再享加購高鐵車票7折起優惠，更有機會抽中晶華集團旗下豪華住宿體驗。