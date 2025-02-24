2025最新「大阪5間奢華酒店」搶先看　房內看夜景、接駁船到萬博

▲大阪華爾道夫酒店是今年大阪最受期待的酒店之一。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

記者蔡玟君／綜合報導

2025大阪萬博即將於4月13日正式登場，為了迎接海內外遊客，大阪今年上半年就有多間飯店準備開幕。《ETtoday新聞雲》整理出上半年正式對外迎賓5間奢華酒店，包括日本首間華爾道夫就在大阪梅田，還有酒店提供直達大阪萬博接駁船，且享26小時彈性入住。

▲大阪華爾道夫酒店頂級套房示意圖。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

1.大阪華爾道夫酒店

最受旅客期待的，就是希爾頓酒店集團旗下最頂級奢華酒店品牌「華爾道夫」進駐日本，首間品牌酒店就是「大阪華爾道夫」，並將於4月3日開幕。酒店將提供252間客房，客房坪數從15坪起跳，讓金字塔頂端旅客享受最道地的「華爾道夫服務」，館內設有品牌代表Lounge與酒吧設施「Peacock Alley」，還有餐廳、室內泳池、健身房、餐廳、SPA等多樣化設施。

▲大阪Hotel Hankyu Gran Respire Osaka。（圖／翻攝自GRAND GREEN OSAKA官網）

2.大阪Gran Respire

「Gran Respire」是阪急阪神第一飯店集團所創的最新旅宿品牌，比2019年同集團推出的旅宿品牌「RESPIRE」更高等級，意圖在都會中提供更安心、自然與高品質的大人系旅宿，該飯店將於3月21日開幕。

酒店共有482間客房、共10種房型，7至25樓為一般客房區，26與27樓為行政客房樓層，並設有行政酒廊、餐廳、酒吧、健身房等設施，此外，酒店也設有與Grand Green Osaka南館內的療癒設施「うめきた溫泉 蓮 Wellbeing Park」相連、房客專屬電梯，方便房客前往。

▲▼大阪柏典Patina。（圖／パティーナ大阪提供）

3.大阪柏典Patina

「柏典Patina」是隸屬於新加坡度假酒店集團嘉佩樂的旗下品牌，也是首次進駐日本，「大阪柏典Patina」鄰近大阪城、難波宮跡公園，全館共有221間客房，客房大小從15坪起跳，房內以深色木紋為主調，色彩沉穩，與大片窗景中的周邊風光和諧融合，無論入住哪一間客房，都能遠眺大阪城公園與難波宮跡公園，春日可欣賞滿開櫻花，秋日則可沉醉於繽紛紅葉之中。

酒店最頂級的「Patina Suite」擁有超過70坪空間，套房內除了設有客廳與臥室外，還配備廚房、餐飲空間、可遠眺大阪城的陽台，以及附有蒸氣三溫暖的豪華浴室；此外，客廳區特別配備黑膠唱盤與專業級音響設備，打造極致的音樂饗宴。酒店預計於今年春季開幕。

▲大阪麗嘉皇家酒店－洲至奢選。（圖／洲際酒店集團提供）

4.大阪麗嘉皇家酒店－洲至奢選（RIHGA Royal Hotel Osaka- Vignette Collection）

擁有60年歷史的「大阪麗嘉皇家酒店」是在地最具代表性的飯店地標，更有「大阪迎賓館」之稱，2023年正式加入IHG洲際酒店集團旗下的「洲至奢選Vignette Collection」系列，並進行大規模改裝工程，預計於今年4月1日經品牌重塑後開幕，以全新形象繼續迎賓。

酒店位於中之島，與京阪電車「中之島站」連通，除了擁有方便的地理位置外，更設有免費接駁車可直達日本環球影城，方便想玩樂園的旅客前往。

▲▼大阪堺市帝盛麗都大酒店。（圖／Agora Hospitality Group提供）

5.大阪堺市帝盛麗都大酒店

「大阪堺市帝盛麗都大酒店(Dorsett by Agora Osaka Sakai)」將於3月25日開幕，也是日本首間帝盛酒店，且可享受26小時彈性入住與退房，還有接駁船可直達大阪萬博會場。

大阪堺市帝盛麗都大酒店距離難波購物區僅3站地鐵之遙，距離關西國際機場也僅需30分鐘車程，正式開幕後，為方便旅客前往大阪萬博，酒店將提供每日四班的直達渡輪服務和門票銷售，讓賓客從酒店外碼頭出發，30分鐘內即可直達世博會場。

▲洲際酒店集團旗下新風格旅宿品牌「Garner Hotel」今年在大阪一次開三間。（圖／Garner Hotel提供）

▲Garner Hotel大阪本町北船場交誼廳設計。（圖／Garner Hotel提供）

除了奢華酒店品牌一間間開幕外，主打生活質感風格的全新旅宿品牌也一一開幕，如洲際酒店集團旗下於2023年推出的全新風格品牌「Garner」，今年1月也進駐大阪，且一次開三家，分別是「Garner Hotel 大阪本町站」、「Garner Hotel 大阪本町御堂筋」、「Garner Hotel 大阪本町北船場」，距離本町站走路約10分鐘內就可抵達。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）