藍色小精靈也來了！4顆造型熱氣球新加入台東熱氣球嘉年華



▲4顆造型熱氣球新加入台東熱氣球嘉年華。（圖／取自臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival臉書)



記者黃士原／台北報導



台東每年夏天最大旅遊盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」6月29日正式登場，此次總計將有40顆來自世界各地的熱氣球現身鹿野高台，其中造型熱氣球更是目光焦點，7月26日起又有4顆造型熱氣球新加入，分別是藍色小精靈、墨鏡小豬、梵谷與海盜船。

墨鏡小豬登場時間是7月26日至8月4日(7月31日休息一天)，高人氣的動畫明星藍色小精靈登場時間是7月27日至8月4日，梵谷登場時間也是7月27日至8月4日，至於海盜船登場時間則是7月27日至8月1日，想跟它們一起遨遊台東動作要快。





▲高人氣的動畫明星藍色小精靈登場時間是7月27日至8月4日。（圖／取自臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival臉書)

台灣國際熱氣球嘉年華邁入第9年，今年以「幸福長九（久）‧夢想童樂園」為主題，台東縣政府規劃9大亮點活動，包括：熱氣球繫留體驗、熱氣球自由飛、造型球展演、 熱氣球遊樂園、熱氣球愛情主題日、熱氣球野餐日、熱氣球星空咖啡廳及最美星空音樂會等，將鹿野高台打造成熱氣球派對，帶給旅客不同的視覺感受。





▲台東三仙台日出熱氣球光雕音樂會,。（圖／台東縣政府提供）

最受矚目的熱氣球光雕音樂會今年共有9場演出，包括首次前往綠島，進行一場結合夏夜銀河星空與夢想起飛的熱氣球光雕音樂會，同時首次到大武鄉的大武海濱公園，在廣闊的海天一線間迎接太平洋曙光；在8月16日當天，台東縣政府更追加一場光雕音樂會在台東市區體育場，讓旅客在熱氣球嘉年華結束後，在市區還能再次感受熱氣球光雕的魅力。





▲旅客可以體驗熱氣球自由飛俯瞰花東縱谷。（圖／記者蔡玟君攝）

2019台灣國際熱氣球嘉年華

時間：2019年6月29日至8月12日