脫魯來這！東台灣3間必去月老廟　讓你七夕情人節終結單身

▲七夕情人節要來了。（示意圖／記者許力方攝）

記者蔡玟君／綜合報導

七夕情人節即將到來，無論是想趁著這好日子終結單身，還是想與另一半感情更緊密，都可以趁著此時到廟裡走一趟，向月老祈福，希望月老保佑感情順利。東台灣就有3間網傳靈驗的月老廟，趁著暑假到東部旅遊，不妨到這幾間宮廟走走，為自己的感情姻緣祈福。

▲宜蘭四結福德廟。（圖／翻攝自四結福德廟官網）

宜蘭縣四結福德廟

位於宜蘭五結鄉的四結福德廟，擁有全世界最大的金身土地公像。這裡不僅是每年過年必去的求財廟，若是想要脫單，許多人也推薦來四結福德廟走一趟。根據網友分享，廟內獨特的紅鸞心動鐘，只要敲鐘，月老就會努力幫助人擺脫晚婚、不婚的命運，甚至幫忙牽起好姻緣，因此成為宜蘭著名的求姻緣地點。

地址：宜蘭縣五結鄉福德路68號

電話：03-965-0428

▲紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

花蓮勝安宮

位於吉安鄉的勝安宮，是花蓮唯一供奉月老的宮廟，也擁有花蓮第一座月老殿，因此來到勝安宮除了祭拜王母娘娘外，想要脫單，就一定要到月老殿好好祈福一趟。這裡除了可以和月老求紅線外，還可以向月老求姻緣紅布條，當求完後再把紅布條綁在樹上，希望月老可以幫你在愛情路上好好推一把。

地址：花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠三街118號

電話：03-852-8658

台東天后宮

台東天后宮擁有120年歷史，在約10年前將月老請進天后宮內祀奉，成了台東人祈求姻緣的去處。許多網友建議，先將全部的神明祭拜一次後，再向月老祈求姻緣最佳，許多網友更表示認為台東天后宮的月老很靈驗，許多人紛紛分享在這裡拜完後就與另一半在一起的事情，可是網友認為全台最靈驗月老廟之一。

地址：台東市中華路一段222號

電話：089-310-120