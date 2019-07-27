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8月限定！住宿買1送1再送千元折價券　屏東大鵬灣衝一波

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▲▼屏東大鵬灣住宿買1送1再送千元折價券。（圖／觀光局提供）

▲屏東大鵬灣跨海大橋晚上超浪漫光雕秀。（圖／觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

屏東大鵬灣國家風景區7月底BOT商全部停業，大鵬灣觀光產業聯盟為搶救黃金暑假商機，8月推出「鵬友揪宿遊好灣」活動，遊客到東港住2晚，只需付1晚費用，還能拿到一張價值1000元的購物券，用餐、買伴手禮、吃冰喝飲料均可抵用。鵬管處再加碼，大鵬灣域重型帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船、鵬琉線來回船票任選一種免費玩，快抓緊假期出發吧！

▲▼屏東大鵬灣住宿買1送1再送千元折價券。（圖／觀光局提供）

▲▼無動力水上活動。

▲▼屏東大鵬灣住宿買1送1再送千元折價券。（圖／觀光局提供）

據了解，大鵬灣觀光產業聯盟是一群當地的住宿業、餐飲業、遊憩業、伴手禮店業者組合而成。大聯盟表示，要告訴全國的遊客，大鵬灣不只有BOT，還有大鵬灣觀光產業聯盟，雖然BOT雖暫停營業，但聯盟永遠不中斷提供觀光服務，「這次優惠原則上都低於5折，且行程中必要的用餐、購物、體驗等消費項目，全都以遊客角度來包裝。」

目前東港地區有約60幾家合法民宿，搭配特色行程吸引許多人前來遊玩，像是遊客到大鵬灣地區可親睹可可樹如何做成巧克力，如何在世界巧克力大賽奪取金牌，還有全國獨一無二的鱈魚香絲觀光工廠，可以DIY製作，到大鵬灣域可體驗操帆駕舟享受航海樂趣，帶著孩子當一日海賊王，或騎自行車享受灣域美景。

▲▼屏東大鵬灣住宿買1送1再送千元折價券。（圖／觀光局提供）

▲屏東大鵬灣鵬灣跨海大橋假日17時的開橋秀。

管理處處長陳煜川表示，民眾可以把握8月份觀光業者推出優惠的好時機，來趟大鵬灣，行程上建議別錯過鵬灣跨海大橋的光雕及開橋秀、人工濕地、燈會30週年特展館、日本設計界大師福田繁雄的黑鮪魚雕塑等，還有東港這經典小鎮是漁村也是農村，造就出琳瑯滿目的在地美食小吃，一定要住下來慢慢品嘗，歡迎大家把握暑假這段時間安排來大鵬灣體驗南國的美景與美食。

活動詳細資訊點我

關鍵字： 大鵬灣國家風景區 BOT 鵬友揪宿遊好灣 8月 屏東旅遊

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