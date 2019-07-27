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與海龜親密接觸！母海龜帶6小孩迎遊客　澎湖3D壁畫超逼真

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▲▼澎湖海龜牆。（圖／IG@gominkin,19971008.ke）

▲澎湖西嶼竹灣村的海龜牆是當地藝術家顏佳榮的作品。（圖／IG@gominkin

記者徐溱謐／綜合報導

一隻海龜媽媽帶著6隻小海龜在海邊悠遊著，模樣生動可愛，這裡是澎湖西嶼竹灣村，當地藝術家顏佳榮以3D立體壁畫創造出這面海龜牆，希望能藉著這群可愛的海龜家族，喚起遊客對生態的重視，逼真的雕塑也吸引許多遊客前來和海龜們互動合影。

▲▼澎湖海龜牆。（圖／IG@gominkin,19971008.ke）

▲海龜家族生動可愛的模樣吸引許多遊客特地前來合影。（圖／IG@gominkin

牆面上一隻母海龜努力爬到岸上產卵，小海龜們孵出來後，個個活力十足地爬回海洋中，這一幕其實是海龜孕育新生命必經的過程，不僅海龜的花紋、姿態非常生動，藝術家連海水的漸層和折射光影都描繪的非常逼真。

▲▼澎湖海龜牆。（圖／IG@gominkin,19971008.ke）

▲藝術家連水的折射光影都描繪得非常逼真，彷彿真的在海裡。（圖／IG@19971008.ke

這畫面傳達了生態保育和資源永續的理想，遊客在和可愛的海龜們合影時，也要注意不要隨意踩踏海龜，避免造成藝術品損壞。這面3D海龜牆就在大義宮附近的舊竹灣社區活動中心，在大義宮看完水裡悠游的海龜，不妨繞到海龜牆和這群海龜家族近距離接觸。

澎湖海龜牆
地址：澎湖縣西嶼鄉竹灣村76號附近
（面對大義宮的左手邊巷子步行約2分鐘）

關鍵字： 澎湖旅遊 海龜牆 澎湖海龜牆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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