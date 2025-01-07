開業超過50年！台中最老自助餐1／17熄燈　老闆曝：沒人接手

▲四維自助餐1/17熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

位於台中州廳附近四維自助餐已有50多年歷史，許多人從小吃到大，不過日前店家公告將於1月17日結束營業，老闆坦言年紀大了，而且下一代沒人接手，決定收店退休。

民國62年創立的四維自助餐位於台中州廳附近，開業超過50年，是台中營業最久的自助餐，提供超過50種菜色，從肉類、魚類、青菜、豆腐等料理都有，許多台中女中與居仁國中學生都是吃這家長大，是當地的人氣自助餐，有網友還說「我小學的時候，四維自助餐生意超級無敵好」。

四維自助餐走過半個世紀、也熬過了疫情，店家卻在上個月公告將於1月17日結束營業，老闆坦言，自己年紀大了，加上自助餐這行業比較複雜，下一代沒人接手，因此決定收店退休。

▲高雄20年老字號「香味海產粥」歇業。（圖／取自香味海產粥臉書）

另外，高雄老字號美食「香味海產粥」用料豐富，是當地人氣店家，不過該店上個月無預警歇業，臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，老闆則在私人臉書上傳拆招牌影片「宣告退休」。

香味海產粥位於七賢路與和平路口，招牌海產粥料多大碗，吃得到大量的蝦子、蟹肉、蚵仔，即使近年價格調漲，但人潮依然絡繹不絕，而且愈晚愈熱鬧，不少人下班後都會前往吃宵夜。