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住礁溪捷絲旅每人1400起！免費玩動物生態館　享早餐吃到飽

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／礁溪捷絲旅提供）

▲礁溪捷絲旅每間客房都有超大浴池。（圖／礁溪捷絲旅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想要來場放空、與大自然親近之旅，那就到宜蘭走一趟吧！礁溪捷絲旅即日起攜手金車礁溪蘭花園附設動植物生態館推出住房專案，四人成行、每人1400元起，就可以免費探索蘭花與雨林奧秘，再入住擁有超大浴池的家庭客房，隔日享早餐吃到飽；官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／礁溪捷絲旅提供）

▲▼金車礁溪蘭花園附設動植物生態館可以了解雨林與蘭花生態。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／礁溪捷絲旅提供）

金車礁溪蘭花園附設動植物生態館以環境教育為核心，透過生動的動植物展演，呈現珍稀蘭花的優雅姿態與雨林生態的奧妙，啟發對自然和諧的深刻理解。此外，孩子們還可親身參與錦鯉餵食活動，透過有趣的互動，認識水域生態的平衡之美，在寓教於樂的體驗中培養對環境的珍愛與關懷。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／礁溪捷絲旅提供）

▲礁溪捷絲旅客房內都有超大溫泉浴池。

礁溪捷絲旅即日起至3月31日為止，攜手館方推出「向土地致敬！花野趣」冬季住房專案，4人同行入住溫泉家庭客房、每人每晚1400元起，並享隔日早餐吃到飽；6歲以下孩童更可免費入住並享早餐，專案同時能免費前往生態館，一探生態魅力。

▲▼住礁溪老爺送4.8萬頂級音響。（圖／業者提供）

▲住礁溪老爺送價值4.8萬元頂級音響。（圖／業者提供，下同）

而礁溪老爺酒店繼2022年與英國CASTLE音響合作創下佳績，今年再度攜手推出「聲.活-音響悅聽專案」，即日起至2025年1月26日，任選3人入住和式景觀套房一晚，或雙人入住露營車兩晚，並含早、晚餐，就送一組市價4萬8000元的真空管音響組，專案價4萬8000元，每日限量五間。

▲▼住礁溪老爺送4.8萬頂級音響。（圖／業者提供）

▲▼旅客可選擇入住露營車或是和室景觀房，退房時可將頂級音響帶回家。

▲▼住礁溪老爺送4.8萬頂級音響。（圖／業者提供）

此次礁溪老爺酒店再次與英國CASTLE音響品牌合作推出住房專案，旅客可入住17坪和式景觀房或露營車，享受悠閒度假時光同時還能實際體驗頂級音響帶來的迷人樂音，退房後即可將Castle Satellite 喇叭與Sovern SV-360 擴大機的音響組合帶回家，該專案音響限量50組。

▲▼住礁溪老爺送4.8萬頂級音響。（圖／業者提供）

▲還能享受館內大浴場等設施。

此外，選擇入住露營車的旅客於周一至周五入住，加碼第3人免費，三天兩夜皆含野營早晚餐，並可至本館享受泡湯與各項設施療癒身心。

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