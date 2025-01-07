京都市擬調漲住宿稅「最高收1萬日圓」全日本最貴　2026年實施

▲京都市將調漲住宿稅。上圖為清水寺清水坂。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本各縣紛紛開始對旅客收取「住宿稅」，京都市更行之有年。但現在京都市政府打算調漲住宿稅，最高上限為1萬日圓（約新台幣2073元），最快2026年實施。

京都市從2018年開始開徵住宿稅，每人每晚住宿費未滿2萬日圓、稅金為200日圓，住宿費2萬以上但不滿5萬日圓，稅金為500日圓，5萬日圓以上稅金為1000日圓，並在入住飯店時繳納。

▲京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

而現在當地政府表示，為了打造更能接待觀光客的環境，將調漲住宿稅，根據規劃，每位旅客1晚房價若超過10萬日圓，就會收取1萬日圓的住宿稅。

此外，最低200日圓標準不變，但適用標準將更改為每晚住宿費5000日圓以下，並為確保負擔的公平性，稅額區分將從現行的三個級距細分為五個級距。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）