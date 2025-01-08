冬天限定「草莓季」最新盤點！有全新草莓甜甜圈、草莓鮮乳霜淇淋

▲冬季草莓季最新整理包。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控注意！《ETtoday新聞雲》盤點冬季最新「草莓季」限定烘焙品、手搖飲，包括Mister Donut推出7款草莓甜甜圈、鶴茶樓「草莓甘露」夢幻回歸，大苑子還能吃到草莓鮮乳霜淇淋，期間限定、售完為止。

▲Mister Donut草莓季開跑。

●Mister Donut

Mister Donut今年草莓季以「雙莓饗宴」為主題網羅7款草莓甜甜圈，首推4款全新口味，包括「雙色莓果波堤」，選用人氣波堤半邊各別裹上草莓可可沾醬、藍莓可可沾醬，一次就能吃到酸甜雙莓，售價45元；「藍莓優格歐菲香」則選用帶有磅蛋糕口感的歐菲香作為主體，再沾上優格可可沾醬及藍莓可可沾醬，售價50元。

▲2款波堤甜甜圈分別搭配草莓、藍莓。

「草莓脆脆波堤」選用香甜草莓波堤為基底，撒上酥脆珍珠糖及乾燥草莓碎粒，「黑巧跳跳藍莓波堤」則是Q彈波堤裹上酸甜藍莓可可沾醬，搭配可可跳跳糖，2款甜甜圈售價皆為48元；除外還有3款熱銷回歸口味包括「蜜糖草莓波堤」、「3重草莓波堤」、「草莓棉花糖波堤」，售價45元起。

▲同步推出3款草莓飲品。

除外還有3款草莓季現做飲品，包括使用瑞穗鮮乳搭配酸甜草莓果泥、草莓丁的「哞~草莓牛奶」，售價99元；「草莓伯爵果粒茶」是伯爵紅茶與草莓果丁的組合，售價80元；「草莓伯爵茶」則是以帶有果肉的酸甜草莓醬結合熱伯爵紅茶，售價70元。

至1月12日前全門市可享「甜甜圈買5送2／買6送3」共2大優惠，提醒須內含1款指定甜甜圈，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；至1月24日前加碼推「現作飲品買1送1」，優惠飲品為草莓伯爵茶、草莓伯爵果粒茶、伯爵厚乳茶歐蕾及Cona's雪降跳跳糖可可，限當場一次領取。

▲發發聯名大甲鎮瀾宮推2款草莓飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

●發發The Far Far Farm

發發今年草莓季找來大甲鎮瀾宮聯名，以「莓好迎新」為主題推出2款聯名草莓飲品，「粉紅莓莓啵啵優格（售價90元）」是選用經典優格結合草莓，「粉紅莓莓啵啵牛奶（售價75元）」則是以乳香世家鮮乳結合草莓，且皆放進酸甜草莓果丁、Q彈寒天啵啵增添咀嚼口感。

▲鶴茶樓「草莓甘露」回歸。（圖／鶴茶樓提供）

●鶴茶樓 Hechaloutea

鶴茶樓超人氣「草莓甘露」今年草莓季夢幻回歸，使用整整17顆草莓加入招牌鶴頂紅茶、醇香鮮乳打製成清涼冰沙，再放進帶有熟果香的手作鶴頂紅茶凍，每一口都能吃到草莓果丁以及清爽茶凍，咀嚼口感十足，每杯售價95元。

▲大苑子今年草莓季網羅4款草莓飲品+草莓霜淇淋。（圖／大苑子提供）

●大苑子

大苑子今年草莓季網羅4款草莓飲品，皆是使用100%大湖新鮮草莓製成，「莓好時光（北部中杯90元 ／大杯115、中南部中杯85元／大杯110元）」是草莓搭配特A級許慶良鮮乳的組合，每一口都能喝到濃郁果香及乳香；「莓好花漾（售價90元）」則是結合清爽文山青茶，再佐以滑順愛玉增添咀嚼感。

「莓好戀奶酪（售價110元）」使用特A級許慶良鮮乳結合新鮮草莓，再放進手作許慶良鮮奶酪，口感滑順香濃不膩；「莓好蜜朵朵（售價95元）」則是草莓與銀耳的組合，每間門市草莓飲品每日限量提供，售完為止，同步開放提前撥打電話至門市詢問、預訂。

市府夢想店還有期間限定「草莓鮮乳霜淇淋（售價110元）」，嚴選香甜大湖鮮凍草莓結合特A級許慶良鮮乳製成，每一口都能吃到濃郁草莓香。