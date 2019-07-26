遊輪直達！韓國必去「麗水泰迪熊博物館」　與3公尺泰迪熊躺大地

▲麗水泰迪熊博物館。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

泰迪熊博物館是韓國著名景點，在首爾、濟州島、麗水、慶洲等地都有，其中位於麗水的「泰迪熊博物館」，緊鄰麗水港灣，若搭遊輪前往麗水，一下船走路不到5分鐘就能抵達。與其他地區的分館不同在於，麗水泰迪熊博物館提供旅客拍照打卡造景較多，甚至還有近3公尺高的巨大泰迪熊放在館內讓旅客拍照，可是麗水必去景點之一。

▲盛世公主號2019年有多班航次停靠韓國麗水。（圖／記者蔡玟君攝）

▲麗水泰迪熊博物館緊鄰麗水港旁。

隨著遊輪旅遊興起，台灣旅客從基隆港搭船就能直達韓國麗水，2019年如盛世公主號、太陽公主號均有航次前往，而緊鄰麗水港灣的「麗水泰迪熊博物館」，讓旅客一下船就可以開啟玩樂行程，是喜歡泰迪熊粉絲們不能錯過的景點。

▲麗水泰迪熊博物館內泰迪熊展覽品以世界各國為主。

▲泰迪熊在紐約街頭。

▲浪漫櫻花搭泰迪熊成為好拍造景。

根據館方表示，麗水泰迪熊博物館是韓國5大泰迪熊博物館之一，館內最大特色在於，大幅減少傳統展覽的玻璃牆，並運用泰迪熊展示世界各國不同文化特色，同時在館內設計大量拍照打卡景點，例如侏儸紀公園、櫻花樹、楓葉，甚至有泰迪熊證婚處，或將世界名畫改成泰迪熊版，讓旅客透過互動方式，拍出活潑可愛的照片。

▲躺在泰迪熊懷抱內不是夢。

▲泰迪熊幫你證婚。

館內最大拍照亮點之一，就是一隻約3公尺高的巨大泰迪熊躺在館內，四周利用不同造型的手工泰迪熊裝飾，旅客可以靠在泰迪熊的手臂上盡情拍照；或是館方也提供泰迪熊大頭頭套，只要戴上頭套，根據每位旅客的服裝穿著，立刻變身成各種可愛樣態的泰迪熊，讓旅客能玩得不亦樂乎。

▲戴上泰迪熊頭套扮裝也很有趣。

▲沉思的泰迪熊。

麗水泰迪熊博物館（여수테디베어뮤지엄）

營業時間：早上10點至晚上19點

門票：大人12000韓圜／兒童10000韓圜（3歲以下免費）／65歲以上長者9000韓圜

地址：550-010 전라남도 여수시 박람회길1(덕충동 2007-2) | 여수엑스포 국제관 D동 1층 |