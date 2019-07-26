▲喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜，手沖咖啡的世界。

記者吳思瑤／台北報導

喝咖啡已經成為每日不可或缺的享受！不過在喝之前你得先懂咖啡。位在新北板橋館前東路巷弄內，這間餐廳取名叫「白鹿咖啡」，老闆與咖啡共處10多年，手沖就是他的最愛。

手沖咖啡有基本步驟，但不見得需要完全相同，首先可以先認識不同國家的豆子。以伊索比亞國家來說，「耶加雪菲果丁丁」咖啡豆是以水洗處理，等級為G1，呈莓果酸質，主要以芒果、莓果、桃子、葡萄等水果風味；另外還有「西達摩沃卡合作社」主要展現了檸檬、葡萄柚香、柑橘的甜感、香草莢香甜，迷人的野薑花香氣，或多或少帶點淡淡酒香。

另外「白鹿咖啡」也推薦「哥倫比亞酒神」，以酒香日曬，風味呈現有威士忌酒香、哈密瓜、紅李甚至萊姆葡萄香氣，屬於一款大人系咖啡，也是本店招牌；至於音樂家系列也曾在咖啡界颳起了一陣旋風，哥斯達黎加音樂家系列-「莫札特」，處理法為葡萄乾蜜，不少人都說，這款的甘甜度和莓果香氣超驚豔，不管是甜度、稠度、厚度都相當良好，有著類似香蕉乾的熟果甜味；還有「貝多芬」，走水洗處理，呈現茉莉花、莓果以及類似香蕉乾的熟果甜味，乾淨度極佳。

想必大家都聽過也很熟悉的「女神藝伎」，是一款非常昂貴的咖啡，由於產量不高，影響收穫量，很多咖啡農種植意願不高，口感挺受台灣人喜愛，帶上蔓越莓、佛手柑、櫻桃、蜂蜜，細緻的莓果酸甜，細細品味還有太妃糖奶香。

最後一款一定要介紹，來自台灣的咖啡豆，「台灣阿里山鐵比卡」以水洗處理法，風味有著在地本土意味，普洱、檜木、相思木，乾淨均衡就是屬於這款的特色。

將老房子改建成咖啡廳，幽靜巷弄內多了一處溫馨小店，不管是一個人還是兩個人，甚至老夫老妻，一踏入就像走進不同世界，喝著老闆專注用心的手沖咖啡，配上輕食餐點或是每日限量甜點，不自覺就可以待上一整天，瀰漫著咖啡香氣，這氣氛讓人難以忘記。