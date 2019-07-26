ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜　手沖咖啡的世界

ETtoday餓勢力

▲▼ 喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜　手沖咖啡的世界。（圖／記者吳思瑤攝）

▲喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜，手沖咖啡的世界。

記者吳思瑤／台北報導

喝咖啡已經成為每日不可或缺的享受！不過在喝之前你得先懂咖啡。位在新北板橋館前東路巷弄內，這間餐廳取名叫「白鹿咖啡」，老闆與咖啡共處10多年，手沖就是他的最愛。

手沖咖啡有基本步驟，但不見得需要完全相同，首先可以先認識不同國家的豆子。以伊索比亞國家來說，「耶加雪菲果丁丁」咖啡豆是以水洗處理，等級為G1，呈莓果酸質，主要以芒果、莓果、桃子、葡萄等水果風味；另外還有「西達摩沃卡合作社」主要展現了檸檬、葡萄柚香、柑橘的甜感、香草莢香甜，迷人的野薑花香氣，或多或少帶點淡淡酒香。

▲▼ 喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜　手沖咖啡的世界。（圖／記者吳思瑤攝）

另外「白鹿咖啡」也推薦「哥倫比亞酒神」，以酒香日曬，風味呈現有威士忌酒香、哈密瓜、紅李甚至萊姆葡萄香氣，屬於一款大人系咖啡，也是本店招牌；至於音樂家系列也曾在咖啡界颳起了一陣旋風，哥斯達黎加音樂家系列-「莫札特」，處理法為葡萄乾蜜，不少人都說，這款的甘甜度和莓果香氣超驚豔，不管是甜度、稠度、厚度都相當良好，有著類似香蕉乾的熟果甜味；還有「貝多芬」，走水洗處理，呈現茉莉花、莓果以及類似香蕉乾的熟果甜味，乾淨度極佳。

▲▼ 喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜　手沖咖啡的世界。（圖／記者吳思瑤攝）

想必大家都聽過也很熟悉的「女神藝伎」，是一款非常昂貴的咖啡，由於產量不高，影響收穫量，很多咖啡農種植意願不高，口感挺受台灣人喜愛，帶上蔓越莓、佛手柑、櫻桃、蜂蜜，細緻的莓果酸甜，細細品味還有太妃糖奶香。

最後一款一定要介紹，來自台灣的咖啡豆，「台灣阿里山鐵比卡」以水洗處理法，風味有著在地本土意味，普洱、檜木、相思木，乾淨均衡就是屬於這款的特色。

▲▼ 喝咖啡有品味！板橋巷弄多一處幽靜　手沖咖啡的世界。（圖／記者吳思瑤攝）

將老房子改建成咖啡廳，幽靜巷弄內多了一處溫馨小店，不管是一個人還是兩個人，甚至老夫老妻，一踏入就像走進不同世界，喝著老闆專注用心的手沖咖啡，配上輕食餐點或是每日限量甜點，不自覺就可以待上一整天，瀰漫著咖啡香氣，這氣氛讓人難以忘記。

關鍵字： 新北 板橋 咖啡 白鹿咖啡 手沖咖啡 女神藝伎 咖啡豆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

推薦閱讀

北投不只溫泉！「40砲陣地、山林小秘境」旅行一日提案

影／要吃也要動！挑戰「棒式」成功　就可99元吃三層麻辣鍋

萬株綻放超浪漫！中台灣3處「薑荷花海」外加繽紛雞冠花海

「不限男女」穿比基尼只要50元！照片最多讚還送萬元住宿

搭熱氣球升空看稻浪！6至8月全台必玩3大熱氣球嘉年華

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

壽司郎台南安平店、南紡店籌備中

美食展飯店Buffet餐券優惠懶人包

全台唯一「大型紙迷宮」北車快閃！

台灣人不一定玩過！5種花蓮深度旅遊

「草嶺舊隧道」新北到宜蘭只要10分

北投一日遊絕美觀景平台、40砲陣地

龜山島龜首崩塌落石

2020年請2休11天！終極請假攻略來了

鳳山必吃銷魂青蔥起司蛋餅！

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

辛巴本尊在美國達拉斯動物園看得到

紐澳良小廚現剖生蠔一顆只要88元

旅遊雲小編7天實測超夢幻貓咪行李箱

花蓮六十石山金針花季8/3開跑

台中有機菜吃到飽火鍋只要3百多元　

大心X蜷尾家聯名霜淇淋7/26登場

林懷民最後一次戶外公演免費看

山東三大亮點！紅葉銀杏海鮮！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366