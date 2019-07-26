ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

北投不只溫泉！「40砲陣地、山林小秘境」旅行一日提案

ETtoday旅遊雲

▲北投湖山私房景點。（圖／大地工程處提供）

▲北投湖山私房景點一日遊，圖為晚霞平台。（圖／大地工程處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

提起北投，免不了讓人想起溫泉文化，但其實除了溫泉之外，北投還擁有豐富歷史及多樣化生態資源，比方說北投區湖山社區的「40砲陣地」，湖底聚落的牆面更有童話般的小豬陶偶，別忘了走進森林深呼吸，眺望山林美景。

▲北投湖山私房景點。（圖／大地工程處提供）

▲北投湖山社區的「40砲陣地」原本是屬於空軍的一處砲陣地。

大地工程處說，位於北投區湖山社區的「40砲陣地」，原本是屬於空軍的一處砲陣地，早期國軍為了保護國家安全，在此派駐防砲部隊，但自從民國83年空軍撤離後，此處的營舍也隨之拆除。而此處於民國104年起由湖山里長李秋霞、退役軍人何超倫與臺北市政府共同努力下，於原址重新整修並恢復往日軍事風情。

▲北投湖山私房景點。（圖／大地工程處提供）

▲設置停留空間提供遊客休息，也發展了兼具食農生態環境教育，梯田內栽種了稻米及向日葵，更創造了一幅美麗的山水畫。

大地工程處表示，湖山社區除了與軍事有關的悠久歷史外，湖底聚落的牆面更站立著趣味的小豬陶偶，訴說當地百年來的農牧業故事，而聚落裡的步道印刻著在地原生動物的腳印，也富有教育意義。

▲北投湖山私房景點。（圖／大地工程處提供）

▲北投不只有溫泉，湖底聚落內有許多私房景點。

另外，於107年完工之湖底步道與湖山國小間的梯田景觀，有設置停留空間提供遊客休息，也發展出兼具食農生態環境教育，梯田內栽種了稻米及向日葵，不僅供應民生所需，更創造了一幅美麗的山水畫。

▲北投湖山私房景點。（圖／大地工程處提供）

▲40砲陣地旁的山林步道。

大地處坡地整治科科長陳建帆說，40砲陣地旁也有107年完工的彩繪大樓梯，表面貼滿陽明山原生植栽的馬賽克拼貼，包括野鴨樁、無患子、八角蓮、大菁、十大功勞，這裡也是民眾常拍照留念的地方。湖山里長李秋霞補充，今年湖山里將於8月底舉辦夏日音樂會，歡迎民眾在湖山度過一個熱情的週末。

關鍵字： 台北市旅遊 北投旅遊 40砲陣地 親子旅遊 避暑 湖山社區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

壽司郎台南安平店、南紡店籌備中

美食展飯店Buffet餐券優惠懶人包

「草嶺舊隧道」新北到宜蘭只要10分

2020年請2休11天！終極請假攻略來了

龜山島龜首崩塌落石

鳳山必吃銷魂青蔥起司蛋餅！

爬超狂惡魔階梯！離島6大新玩法

全台首家高空景觀法式餐廳

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

日本人激推5款排行暢銷即時拉麵

台中浮誇系冰店有芋泥瀑布+布丁！

北投一日遊絕美觀景平台、40砲陣地

台灣人不一定玩過！5種花蓮深度旅遊

搶起來！虎航下周開賣冬季早鳥優惠

親子必知「新北兒藝節」8/2起免費玩

台南龍眼木現烤黑漢堡羊排外脆內嫩

黑到爆！營養師推「吃這些」可以白回來

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366