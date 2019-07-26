北投不只溫泉！「40砲陣地、山林小秘境」旅行一日提案

▲北投湖山私房景點一日遊，圖為晚霞平台。（圖／大地工程處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

提起北投，免不了讓人想起溫泉文化，但其實除了溫泉之外，北投還擁有豐富歷史及多樣化生態資源，比方說北投區湖山社區的「40砲陣地」，湖底聚落的牆面更有童話般的小豬陶偶，別忘了走進森林深呼吸，眺望山林美景。

▲北投湖山社區的「40砲陣地」原本是屬於空軍的一處砲陣地。

大地工程處說，位於北投區湖山社區的「40砲陣地」，原本是屬於空軍的一處砲陣地，早期國軍為了保護國家安全，在此派駐防砲部隊，但自從民國83年空軍撤離後，此處的營舍也隨之拆除。而此處於民國104年起由湖山里長李秋霞、退役軍人何超倫與臺北市政府共同努力下，於原址重新整修並恢復往日軍事風情。

▲設置停留空間提供遊客休息，也發展了兼具食農生態環境教育，梯田內栽種了稻米及向日葵，更創造了一幅美麗的山水畫。

大地工程處表示，湖山社區除了與軍事有關的悠久歷史外，湖底聚落的牆面更站立著趣味的小豬陶偶，訴說當地百年來的農牧業故事，而聚落裡的步道印刻著在地原生動物的腳印，也富有教育意義。

▲北投不只有溫泉，湖底聚落內有許多私房景點。

另外，於107年完工之湖底步道與湖山國小間的梯田景觀，有設置停留空間提供遊客休息，也發展出兼具食農生態環境教育，梯田內栽種了稻米及向日葵，不僅供應民生所需，更創造了一幅美麗的山水畫。

▲40砲陣地旁的山林步道。

大地處坡地整治科科長陳建帆說，40砲陣地旁也有107年完工的彩繪大樓梯，表面貼滿陽明山原生植栽的馬賽克拼貼，包括野鴨樁、無患子、八角蓮、大菁、十大功勞，這裡也是民眾常拍照留念的地方。湖山里長李秋霞補充，今年湖山里將於8月底舉辦夏日音樂會，歡迎民眾在湖山度過一個熱情的週末。