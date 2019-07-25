「不限男女」穿比基尼只要50元！照片最多讚還送萬元住宿

▲福容大飯店表示，上傳比基尼照到粉絲專頁或IG，獲得最多讚的得主還能獲得福隆1.6萬元住宿券 。（圖／福容大飯店福隆提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

夏天就是要奔向沙灘和穿上比基尼玩水，福隆海水浴場推出「比基尼召集令」，「不限男女」只要穿著比基尼入園即可享海水浴場門票50元優惠，且上傳比基尼照到粉絲專頁或IG，獲得最多讚的得主還能獲得福隆1.6萬元住宿券。

▲福隆海水浴場推出「比基尼召集令」限時活動，即日起至8月24日每個週六，不限男女只要穿著比基尼入園可享多重優惠 。

為迎接暑假旺季，福隆海水浴場推出「比基尼召集令」限時活動，即日起至8月24日每個週六，不限男女只要穿著比基尼入園可享多重優惠，包括海水浴場門票50元入場、海上趴板及衝浪教學課程每人500元起、穿著比基尼進入福容福隆餐廳內用餐，本人享下午茶、午餐5折，相當於每人只要288元起，另外還有VR體驗館享買一送一等優惠。

活動期間凡是拍下與福容大飯店福隆、福隆沙雕季或與海水浴場的比基尼合照，上傳至「福容大飯店福隆」Facebook粉絲活動頁面及上傳IG個人頁面並#fulongbikini，期間獲得最多讚的粉絲，即可獲價值16,800元的飯店住宿券。

▲七夕煙火秀也將在8月4日淡水漁人碼頭海上施放，福容大飯店福隆是不錯觀賞點 。

除了正在展出的福隆沙雕藝術季之外，七夕煙火秀也將在8月4日淡水漁人碼頭海上施放，以大型高空煙火為主要元素，配合七夕情人節，煙火選用各式顏色鮮豔繽紛的花朵類為主要設計內容，總長達5分20秒，一語雙關「我愛你」。主辦單位也提醒民眾利用大眾運輸工具提早到現場，以免塞在車陣之中。