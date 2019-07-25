萬株綻放超浪漫！中台灣3處「薑荷花海」外加繽紛雞冠花海

▲夏天不只是荷花、向日葵盛開的季節，粉色的「薑荷花」也開得正美。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

夏天不只是荷花、向日葵盛開的季節，粉色的「薑荷花」也開得正美，其中又以中台灣最多，包括台中外埔廣植近1萬5千株薑荷花，彰化溪州鄉、田中鄉均有粉色和白色花海，還有隱藏版雞冠花海，不妨趁著花季當下，到台中、彰化美拍，當一日花仙子。

▲台中外埔的「薑荷花農場」占地約有300坪，種植近1萬5千株的薑荷花。（圖／霸子。食樂拼圖提供）

1. 台中外埔薑荷花農場

台中外埔的「薑荷花農場」占地約有300坪，種植近1萬5千株的薑荷花，每年6至10月花期時總會吸引大批遊客前來賞花，尤其下午時段夕陽斜射在花海上，增添一股浪漫氣息，彷彿置身在歐式花園。

▲薑荷花原產於泰國，因為外型像鬱金香又像荷花，所以也被稱為「熱帶鬱金香」。（圖／霸子。食樂拼圖提供）

薑荷花原產於泰國，因為外型像鬱金香又像荷花，所以也被稱為「熱帶鬱金香」，為多年草本熱帶花卉，適合在溫暖潮濕的氣候生長，遊客可走在田埂上近距離欣賞，為了保持園區內的清潔，入園會收取自助式投幣30元，喜歡也可以把花買回家裝飾。

外埔薑荷花農場

參觀費用：30元清潔費

販賣花束：6朵100元

地址：台中市外埔區六支巷路26號

▲彰化溪洲薑荷花田每年6月浪漫盛開，大約能持續到10月。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



2. 彰化溪洲薑荷花田

位於彰化溪州鄉間小路旁，大規模薑荷花每年6月浪漫盛開，大約能持續到10月，粉色花海配上稻田與古厝，構成一幅鄉村美畫，隨意取景都能發現不同樂趣，今年薑荷花海花況依舊沒讓人失望。

▲隨意取景都能發現不同樂趣，今年薑荷花海花況依舊沒讓人失望。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



這幾年免費花海在社群軟體Po出瞬間爆紅，提醒民眾，由於慕名而來參觀的人眾多，請大家務必愛護環境，拍美照的同時切記勿留下不屬於當地的物品，並感謝農場主人的辛勤耕種，才有眼前美景可觀賞。



彰化溪州薑荷花田

地址：彰化縣溪州鄉中州路二段1333巷524號

▲彰化田中薑荷花是白色花海，同樣有不少擁護者。（圖／網友范世麟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



3.彰化田中薑荷花海田

仙氣十足的白色花海同樣有不少擁護者，彰化田中也有一片白色薑荷花海，站在花田中，隨手拍都是清新脫俗的美照，氣質度瞬間提升。只不過老闆說，這邊今年的花期已近尾聲，不需特別跑來，以免失望。

▲彰化田中也有一片白色薑荷花海。（圖／網友elaine3.17提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

彰化田中薑荷花海田

地址：彰化縣大社路三段508巷191號 對面

▲彰化北斗鎮雞冠花海呈現另一番亮麗美感。（圖／網友范世麟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4.彰化北斗鎮雞冠花海

田中薑荷花近尾聲沒關係，現在還能看到橘紅、火紅、桃粉、鮮黃的雞冠花海，繽紛花色放眼望去，呈現出另一番亮麗美感！雞冠花的花序排列跟雞冠相似，花期最長可達一整年，若到彰化不妨把握機會來拍照，留下獨特回憶。

彰化北斗鎮雞冠花海

地址：彰化縣北斗鎮興農路二段141巷